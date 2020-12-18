Çatalca’da bir kişi 30 metrelik kuyuya düştü-1

Ankara Büyükşehir Belediyesi, üniversitelerde başlattığı ücretsiz çorba dağıtımı uygulamasını hastanelere taşıdı. Zekai Tahir Burak, Ankara Şehir, Hacettepe Üniversitesi ile Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin (GATA) girişlerinde dağıtılan ücretsiz sıcak çorba hizmetinden sağlık çalışanları başta olmak üzere hasta ve hasta yakınları ile çevre esnafı da yararlanıyor.