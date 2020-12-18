Çatalca’da bir kişi 30 metrelik kuyuya düştü-1

Şahin BOZKURT-Erol DEĞİRMECİ / İSTANBUL (DHA) ÇATALCA’da bir kişi yaklaşık 30 metre derinliğindeki kuyuya düştü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, kuyuya düşen kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.
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