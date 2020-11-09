Çatalca’da 360 kök hint keneviri ele geçirildi

İdris TİFTİKÇİ / İSTANBUL DHA ÇATALCA’da seraya çevrilen bahçeli eve düzenlenen operasyonda 360 kök hint keneviri ele geçirildi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Ekipleri, 3 aylık takip sonucunda Çatalca’da hint keneviri yetiştirmek için seraya çevrilen eve operasyon düzenlendi. Operasyonda çeşitli boyutlarda 360 kök hint keneviri ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli de gözaltına alındı.

EVİ PİTBULLARLA KORUDULAR

Şüphelilerin seraya çevirdikleri evde yüksek teknolojili havalandırma ve ışıklandırma sistemi kullandıkları görüldü. Evin güvenliğini sağlamak için ise bahçesinde 2 pitbull cinsi köpek besledikleri, tek katlı evin balkonunun bir kısmını güvenlik kulübesine dönüştürdükleri ve burada nöbet tuttukları öğrenildi. Kulübe içinde bir adet pompalı tüfek ele geçirildi.

(FOTOĞRAFLI)