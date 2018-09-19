Cat Stevens Helal Fuarına Geliyor

Müslüman olmadan önce Cat Stevens adıyla bilinen efsanevi söz yazarı, sanatçı, hayırsever Yusuf İslam helal fuarına katılacak. Dünyanın en büyük helal organizasyonu olan Dünya Helal Zirvesi 2018&6. İslam İşbirliği Teşkilatı Helal Fuarı etkinliğinin açılışında konuşma yapacak.

Yusuf İslam( Cat Stevens ), 29 Kasım 2018 tarihinde gerçekleşecek olan Dünya Helal Zirvesi açılış törenine katılmak üzere Türkiye’ye geliyor. Etkinliğe açılış konuşmacısı sıfatıyla katılacak olan dünyaca ünlü İngiliz-Müslüman müzisyen ve hayırsever Yusuf İslam, tüm insanların aynı derecede saygı gördüğü daha adil bir dünya için ortaya koyduğu çabayla tanınıyor.

İslam, İslamiyet’i kabul ettiği 70’li yıllardan bu yana sürdürdüğü muhteşem yolculuğunda edindiği dersleri aktaracak. Bunun yanında tüm inançlardan, düşüncelerden ve milletlerden birçok insanı etkileyen hikâyesini Dünya Helal Zirvesi katılımcıları ile paylaşacak.

Dünya Helal Zirvesini her yıl organize eden Discover Events’in Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Ete, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ve Yusuf İslam’ın katılımlarının etkinliği onurlandıracağını ifade etti.

Yerinden edilenlerin ihtiyaçlarını karşılamada, onların sesini duyurmada Türkiye’nin üstlendiği lider pozisyona Yusuf İslam’ın hayranlık duyduğunu ve Türkiye’ye derin bir sevgi beslediğini belirten Yunus Ete; “Yusuf İslam efsanevi bir müzisyen olmasının yanında bir insan hakları aktivisti. Böylesi önemli bir kişinin, etkinliğimize katılmasını dört gözle bekliyoruz. Helal kavramının yalnızca temiz gıda, adil finans düzeni ve turizm ile sınırlı olmadığını; toplumun her alanıyla ilgili olduğunu ondan öğreneceğiz.” diyerek bu katılımın ne kadar önemli olduğunun altını bir kez daha çizdi.