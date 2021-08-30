Çarşafla 5’inci kattan inmek isterken düşen Feyza, yaralandı

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY’da zihinsel engelli olduğu öne sürülen Feyza B.(20), 5’inci kattaki evlerinin penceresinden inmek isterken, sarkıttığı çarşafların kopması sonucu kömürlüğün üzerine düşüp yaralandı.
Olay, saat 15.30 sıralarında Meydan Mahallesi’nde meydana geldi. Feyza B., evde ailesinin bulunmadığı sırada, birbirine bağladığı çarşafları pencereden sarkıtıp aşağı inmeye çalıştı. Çarşafların kopması sonucu kömürlüğün üzerine düşen Feyza B. yaralandı. Feyza B., ihbar üzerine adrese çağrılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
FOTOĞRAFLI
- Reklam -
- Reklam -