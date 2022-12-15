Çarptığı kurye ve arkadaşının üzerine otomobili sürüp, kaçtı

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ANKARA, (DHA)- ANKARA’da, otomobiliyle motosiklete çarpıp üzerindeki kuryenin düşmesine neden olan sürücü kaçmak istedi. Sürücü, engel olmak için önüne geçen kurye ve arkadaşının üzerine otomobili sürüp, kaçarken, o anlar kameraya yansıdı.

Kaza öğle saatlerinde Çankaya ilçesi Aşkabat Caddesinde meydana geldi. Kimliği belirlenemeyen sürücü, 06 Z 0910 plakalı otomobiliyle, aynı yönde giden motosiklete arkadan çarpıp, üzerindeki kuryenin düşmesine neden oldu. Kazada yaralanan olmazken, otomobil sürücüsü yola devam etmek istedi. Ancak kurye ve arkadan motosikletiyle gelip kaza yerinde duran arkadaşı, otomobilin önüne geçerek sürücüye engel olmaya çalıştı. Sürücü, kuryelerin üzerine aracı sürerek yolu açmalarını istedi. Bir ara aracından inen sürücü, iki kurye ile tartıştı. Tekrar aracına binen sürücü, otomobili kuryelerin üzerine sürüp, kaçtı. Sürücünün, aracını kuryelerin üzerine sürüp kaçması cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Polis, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)

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