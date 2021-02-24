Çarpışan otomobillerden biri ikiye bölündü: 2 yaralı

Adem DURMAZ/KORKUTELİ (Antalya), (DHA)- ANTALYA’nın Korkuteli ilçesinde çarpışan iki otomobilden birinin ortadan ikiye bölündüğü kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza saat 19.30 sıralarında Tefenni yol kavşağında meydana geldi. Engin Hamza Cebi (37) yönetimindeki 34 CEJ 664 plakalı otomobille kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen Süleyman Erdal (59) yönetimindeki 20 AY 313 plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın şiddetiyle Erdal’ın kullandığı otomobil ikiye bölündü. Aracın ön kısmı bir tarafa, arka kısmı ise başka bir tarafa savrulurken, diğer otomobil ise yan yatarak durabildi.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ortadan bölünen otomobildeki Süleyman Erdal ile yanında bulunan Fatih Çetin (63) yaralandı.

Yaralılar olay yerinde ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Korkuteli Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Diğer sürücü Engin Hamza Cebi ise kazayı yara almadan atlattı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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