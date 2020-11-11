Çarpıp yaraladığı motosikletli gencin yanından ayrılamadı

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- AVCILAR’da bir otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Otomobili kullanan kadın, yaraladığı gencin yanından bir an olsun ayrılmadı, acısının olup olmadığını sordu.

Kaza, Üniversite Mahallesi’nde öğle saatlerinde meydana geldi. Seda Birdal yönetimindeki otomobil, Arguvan Sokak’tan Selvi Sokak yönüne döndüğünde sürücü belgesi ve kaskı bulunmayan Abdulvahap Kuşman yönetimindeki plakasız motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisi ile devrilen motositlet sürücüsü Kuşman bacağından yaralandı. Seda Birdal ve çevredekiler polis ve 112 Acil servisine haber verdi. Gelen ekipler, bacağında kırık olduğu değerlendirilen gencin başka bir araçla gönderilmesine karşı çıkarak ambulansın gelmesini beklemeye karar verdi. Seda Birdal, ile yoldan geçen bir kadın yerde kımıldamadan görevlilerin gelmesini bekleyen Abdulvahap Kuşman’ın yanından ayrılamayarak sık sık acısı olup olmadığını sordu. Gelen görevliler tarafından sedye ile ambulansa alınan Kuşman, Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi’ne götürülürken, Seda Birdal polis merkezinde verdiği ifadenin ardından serbest bırakıldı.

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