Star TV'nin yeni sezonda ekrana taşıyacağı iddialı yapımlardan Çarpıntı dizisinin çekimlerine başlandı. OGM Pictures imzası taşıyan dizinin yönetmen koltuğunda Burcu Alptekin oturuyor.

Senaryosunu Deniz Dargı, Cem Görgeç ve Mevsim Yenice'nin kaleme aldığı Çarpıntı, güçlü oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor. Dizide Sibel Taşçıoğlu, Kerem Bürsin, Deniz Çakır, Lizge Cömert, Şerif Sezer, Pınar Çağlar Gençtürk, Ogün Kaptanoğlu, Okan Çabalar, Helin Elveren, Mehmet Fatih Obuz, Ceren Taşçı, Şevval Kaya, Asya Kasap, Gürberk Polat, Işıl Dayıoğlu ve Reşit Berker Enhoş gibi isimler başlıca rolleri paylaşıyor.

Yeni sezonda büyük ilgi görmesi beklenen Çarpıntı dizisi, oyuncu kadrosu ve güçlü hikayesiyle şimdiden merak konusu oldu. Yayın tarihiyle ilgili detayların ise önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.