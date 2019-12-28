1812 yılının Ekim ayı. İstanbul halkı veba (ta’ûn) salgınından dolayı perişan olmuş. Esnaf cenaze defn etmekten dükkânlarını açamaz olmuşlardı. Bütün camilerde vebanın yok olması için dualar ediliyordu.

İşte böyle bir zamanda İstanbul’da bir esirci kadın önde, iki beyaz cariyesi arkasında Divanyolu’nda yürürlerken arkalarına iki serseri takılır. Bunlar Cebehane’de tulumbacı olarak çalışan “etrâk-ı bî-idrâk” rezillerdir. Cariyelerin peşlerine takılıp, laf atmaya başlarlar.

Esirci kadın, güngörmüş bir Osmanlı hatunudur. Bakar ki bu adamlar işi büyütecekler, duruma müdahale eder:

Baka yiğitler, bu hatunlar cariyedirler. Beğendiniz ise akçasını verin, halayıklar sizin olur.

Yoksa böyle söz atıp, ardına düşmekle olmaz. Buna edepsizlik derler, diye tulumbacıları bir güzel azarlamış.

Sokakta giden esir kadınlara söz atmaktan utanmayan bu kabadayılar, esirci kadının sözlerini gururlarına yedirememişler. Peykhane yakınına gelindiğinde ayranları kabarmış ve cariyelere saldırıp, kızları bıçakla yaralayıp firar etmişler.

O sırada civarda bulunan Salma Çukadarı olayı görüp hemen kabadayıların peşine düşmüş. Şaşkın tulumbacılar bir sokağa kaçmışlar ama sokak çıkmaz sokakmış. Salma Çukadarı ikisini de köşeye sıkıştırmış ve yakalayıp Cebehane’ye göndermiş.

Olay hemen Bab-ı Ali’ye yani Başbakanlık makamına yazılmış. Hemen olayın olduğu gece Bab-ı Ali’den iki tulumbacının idamlarına ilişkin emir gelmiş ve hiç vakit geçirmeksizin o gece her iki tulumbacı idam edilmişler (Cabi Tarihi, II, s.913).

Osmanlı döneminde adalet sistemi ne kadar iyi işliyordu, bu tartışılabilir. Ama şimdikinden çok daha süratli işlediği kesin.

Örnek olayımız belirli bir genelleme yapılmasına izin vermese de 24 saat içerisinde adamların ipe gönderilmeleri önemli. Şimdi Samsun’da bir kızımızın başına gelenleri düşününüz.

Olayın sanığı yargılanacak, muhtemelen en ağır cezayı alacak. Ama bu en ağır ceza bile kamu vicdanını rahatlatmayacak. Mahluk, içeriye girecek ve yıllarca devlet eliyle beslenilecek. İşte bu mahluka verilecek ekmek de, su da milletin vicdanında külliyen haram.