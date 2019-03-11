Cari işlemler açığı Ocak ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre 6 milyar 221 milyon dolar azalarak 813 milyon dolara indi ve 12 aylık cari işlemler açığı 21 milyar 592 milyon dolar oldu.

Merkez Bankası verilerine göre, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı da, bir önceki yılın Ocak ayında 1 milyar 505 milyon dolar açık vermişken, Ocak ayında 2 milyar 943 milyon dolar fazla verdi.

Ocak ayında;

– ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre 6 milyar 239 milyon dolar azalarak 1.57 milyar dolara geriledi.

– Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 127 milyon dolar artarak 1 milyar 34 milyon dolara yükseldi.

– Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 119 milyon dolar artarak 529 milyon dolara yükseldi.

– İkincil gelir dengesi kalemi kaynaklı girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 116 milyon dolar azalarak 92 milyon dolara geriledi.

– Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 204 milyon dolar artarak 586 milyon dolara çıktı.

– Portföy yatırımları 6.11 milyar dolar net giriş kaydetti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurtdışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 1.3 milyar dolar net alış ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 192 milyon dolar net satış yaptığı görüldü.

– Yurtdışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar 1 milyar 146 milyon dolar net borçlanma yaparken, genel hükümet 3 milyar 414 milyon dolar yeni ihraç gerçekleştirdi.

– Diğer yatırımlarda 579 milyon dolar tutarında net çıkış gerçekleşti.

– Diğer yatırımlar altında, yurtiçi bankaların yurtdışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 2 milyar 444 milyon dolar ve yurtdışı bankaların yurtiçindeki mevduatları ise 2 milyar 215 milyon dolar net artış kaydetti.

– Yurtdışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, bankalar, Genel Hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 2 milyar 213 milyon dolar, 95 milyon dolar ve 162 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.

– Resmi rezervlerde bu ayda 3.54 milyar dolar artış gözlendi.