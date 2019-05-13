22.5 C
Ankara
13 Mayıs 2019
Ana Sayfa Ekonomi Haberleri Cari açık Mart'ta 4 milyar 415 milyon dolar azaldı
Cari işlemler açığı Mart ayında, geçen yılın aynı ayına göre 4 milyar 145 milyon dolar azalarak 589 milyon dolara indi ve 12 aylık cari işlemler açığı 12 milyar 829 milyon dolara düştü.
Ekonomi Haberleri

Cari açık Mart’ta 4 milyar 415 milyon dolar azaldı

Editör Editör

-

5
0

Cari işlemler açığı Mart ayında, geçen yılın aynı ayına göre 4 milyar 145 milyon dolar azalarak 589 milyon dolara indi ve 12 aylık cari işlemler açığı 12 milyar 829 milyon dolara düştü.

Merkez Bankası açıklamasında, “Söz konusu azalışta, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 3 milyar 725 milyon dolar azalarak 916 milyon dolara gerilemesi en büyük etken olmuştur” denildi ve şu bilgiler verildi.

– Resmi rezervlerde bu ayda 5 milyar 728 milyon dolar azalış gözlendi.

– Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı, geçen yılın Mart ayında 573 milyon dolar açık vermişken, bu ayda 3 milyar 477 milyon dolar fazla verdi.

– Hizmetler dengesi kaynaklı girişler Mart 2018’e göre 113 milyon dolar artarak 1 milyar 298 milyon dolara yükselirken, hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 55 milyon dolar artarak 1,043 milyar dolara yükseldi.

– Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 131 milyon dolar azalarak 1,076 milyar dolara geriledi.

– İkincil gelir dengesi kalemi kaynaklı net girişler, Mart 2018’e göre 195 milyon dolar artarak 199 milyon dolara yükseldi.

– Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 120 milyon dolar azalarak 965 milyon dolara geriledi.

– Portföy yatırımları 1 milyar 353 milyon dolar net giriş kaydetti. Bu ayda, yurtdışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar ve diğer sektörler sırasıyla 1 milyar 702 milyon dolar ve 1 milyar 202 milyon dolar net borçlanma gerçekleştirdi.

– Aynı dönemde genel hükümet 500 milyon doları net geri ödeme gerçekleştirdi.

– Hisse senedi ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında ise, yurtdışı yerleşikler sırasıyla 554 milyon dolar ve 863 milyon dolar net satış yaptı, diğer yatırımlarda 3 milyar 153 milyon dolar net çıkış gerçekleşti.

– Diğer yatırımlar altında, yurtiçi bankaların yurtdışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları ve yurtdışı bankaların yurtiçindeki mevduatlarında sırasıyla 4 milyar 722 milyon dolar ve 303 milyon dolar net artış oldu.

– Türkiye’de yerleşiklerin (bankalar hariç) yurtdışındaki mevduatlarına ilişkin olarak, 2018 yılı dördüncü çeyreği için kesinleşen Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS) verileri 3,075 milyar dolar çıkış yönlü olarak ilgili kaleme yansıtıldı.

– Yurtdışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, bankalar ve Genel Hükümet sırasıyla 709 milyon doları ve 91 milyon doları net geri ödeme, diğer sektörler 789 milyon doları net kullanım gerçekleştirdi.

SONSÖZ YORUMLARI

Lütfen yorumunuzu girin
Lütfen adınızı girin

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Önceki İçerikTrabzonspor kalesinden yıkıldı
Sonraki İçerikMimarın mimara ettiğini…
Editör
Editörhttps://sonsoz.com.tr

Bu Haberler Kaçmaz!

“Türkiye’de yapay zeka alanında çok ciddi mesafe kat edildi”

Editör -
Yapay zeka alanında çalışma yapan pek çok kurumun liderlerini buluşturan çalıştay, Türkiye’de özel sektörün yapay zeka devriminin tam ortasında olduğunu ortaya çıkardı.
Suriye'nin İdlib kentinin güneyinde kurulu olan Türk askerlerinin bulunduğu gözlem noktası yakınına rejim güçleri tarafından topçu atışı ile saldırıda bulunuldu.

Suriye’de TSK gözlem noktası yakınına saldırı

Yaz aylarında sıtmaya dikkat

“Sahura kalkmazsanız kilo alabilirsiniz”

AYNI KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER

Ekonomi Haberleri

Dünyanın en iyileri arasına Türkiye’den bir havalimanı

Editör -
Dünyanın en iyi havalimanı yapılan bir anket sonucu belli oldu. 40’tan fazla ülke ve 40 binden fazla yolcunun katıldığı anket neticesinde listeye Türkiye'den sadece İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı girdi.
Devamını Oku
Ekonomi Haberleri

Yıldız Entegre, tasarım fuarına çıkartma yaptı

Editör -
Yıldız Entegre, dünyanın en prestijli mobilya fuarı olarak gösterilen Salone del Mobile’de Türkiye’nin önde gelen mimar ve tasarımcılarını ağırladı.
Devamını Oku
Ekonomi Haberleri

Kripto paralar için hukuki çözüm hazırlığı

Editör -
İngiltere ve Galler Yüksek Mahkeme Başkanı Geoffery Vos, akıllı sözleşmeler önünde yer alan hukuki belirsizliklerin ortadan kaldırılması hâlinde yatırımcıların kripto paralara olan ilgisinin artacağını söyledi.
Devamını Oku
Ekonomi Haberleri

Pasaporttan yüz tanıma sistemi ile geçiş Sabiha Gökçen’de başladı

Editör -
Biyometrik Otomatik Geçiş Sistemi deneme amaçlı olarak Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda hizmete girdi.
Devamını Oku

Editörün Seçimi

POPÜLER MESAJLAR

POPÜLER KATEGORİLER

© 2006-2019 Sonsöz Gazetesi©, Tüm Hakları Saklıdır. Kullanım Şartları & Gizlilik - Designed by WpDsGnR
Tel: +90 (312) 394 57 71