Cari açık Kasım’da 4 milyar dolar oldu

Cari işlemler açığı, Kasım’da yıllık bazda 4 milyar 48 milyon dolar artarak 4 milyar 63 milyon dolara ve 12 aylık cari işlemler açığı da 37 milyar 974 milyon dolara yükseldi.

Merkez Bankası’nın verilerine göre, bu gelişmede, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının aynı dönemde 2.9 milyar dolar 3 milyar 844 milyon dolara yükselmesi ve hizmetler dengesi kaynaklı net girişlerin 1 milyar 451 milyon dolar azalarak 555 milyon dolara gerilemesi etkili oldu.

TCMB verilerine göre, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı fazlası, 2019 yılının Kasım ayındaki 4 milyar 94 milyon dolardan, 632 milyon dolara geriledi.

Bu dönemde hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, 964 milyon dolar azalarak 583 milyon dolara geriledi.

Aynı dönemde birincil gelir dengesi kaynaklı net çıkışlar, 338 milyon dolar azalarak 835 milyon dolara geriledi. İkincil gelir dengesi kaynaklı net girişler de, aynı dönemde 35 milyon dolar azalarak 61 milyon dolara düştü.