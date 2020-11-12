Cari açık Eylül’de 2.4 milyar dolar oldu

Cari işlemler hesabı, geçen yıl Eylül ayında 2 milyar 828 milyon dolar fazla verirken, bu yıl Eylül’de 2 milyar 364 dolar açık verdi.

Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, bunun sonucunda 12 aylık cari işlemler açığı 27 milyar 539 milyon dolara yükseldi. Yıllık cari işlemler açığı Ağustos ayında 23 milyar 203 milyon dolar düzeyindeydi.

TCMB açıklamasına göre, bu gelişmede, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının, geçen yılın aynı ayına göre 3 milyar 44 milyon dolar artarak 3 milyar 709 milyon dolara yükselmesi ve hizmetler dengesi kaynaklı net girişlerin geçen yılın aynı ayına göre 2 milyar 869 milyon dolar azalarak 1 milyar 692 milyon dolara gerilemesi etkili oldu.

Buna göre, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı geçen yılın Eylül ayında 6 milyar 46 milyon dolar olan fazla, bu yıl Eylül’de 3 milyar 236 milyon dolara geriledi.

Ayrıca, hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, aynı dönemde 1 milyar 916 milyon dolar azalarak 1.555 milyon dolara geriledi.

Bu dönemde, birincil gelir dengesi kaynaklı net çıkışlar da, 615 milyon dolar azalarak 544 milyon dolara gerilerken, ikincil gelir dengesi kaynaklı net girişler, 106 milyon dolar artarak 197 milyon dolara yükseldi.