‘Caretta carettalar, poşetleri denizanası diye yiyor’

Ömer KARÇA/MANAVGAT (Antalya), (DHA)- DENİZ Kaplumbağaları Akdeniz Fokları Kum Zambakları Koruma ve Yaşatma Derneği (DEKAFOK) Kurucusu Seher Akyol, tam kapanma sonrası sahilleri dolduranların çöplerini geride bıraktığını belirterek, “Caretta carettalar, sahil ve denizlere atılan poşetleri denizanası sanarak yiyor. Bu da ölümlerine sebep oluyor” dedi.

DEKAFOK Kurucusu Seher Akyol, Antalya’da kontrollü normalleşme döneminde sıcaktan bunalanların, deniz kenarlarına akın ettiğini, ancak ayrılırken çöplerini toplamadan gittiklerini söyledi. Akyol, geride bırakılan çöplerin doğaya ve caretta carettalara zarar verdiğini aktardı. Sezon öncesi sahilleri caretta carettalar için temizlediklerini vurgulayan Akyol, “Sezon boyunca temizlediğimiz sahillerimiz gördüğünüz gibi çöp dolu. Bu çöpler çirkin görselliğin yanı sıra maalesef caretta carettalarımıza zarar veriyor. Caretta carettalar, denizanası sandığı için poşetleri yiyor ve ölümlerine neden oluyor. Kısıtlamalar bittikten sonra insanlar sahillere geldi ve çöplerini bırakıyor. Sizlerden ricam; lütfen çöplerinizi yanınızda götürün, nasıl bulduysanız öyle bırakın. Bu bir farkındalık projesi. Doğa, çevre, canlılar adına sahillerde çöp olmamalı” diye konuştu.

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