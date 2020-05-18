Sözlerime 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımızı coşkuyla kutlayarak başlamak istiyorum. Bu anlamlı günü bize armağan eden Ata’mızın manevi huzurunda saygıyla eğiliyorum.

Efendim hatırlaycaksınızdır, Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir’in Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile yaptığı görüşme sonrasında, “Ligler 12 Haziran’da başlayacak” açıklaması sonrasında geçen haftaki yazıda bu durumun çok doğru olmadığını söylemiştim.

Söylediğimin ne kadar doğru olduğunu hemen birkaç gün sonra, basketbol, voleybol ve hentbol federasyonları, sezonu kapattıklarını Avrupa kupalarına mevcut sıralamadaki takımların katılacağını, ancak şampiyon ilan edilmeyeceğini ilan ettiler.

Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ligleri sonlandırma kararı aldıklarını, şampiyon ilan edilmeyeceğini, küme düşme olmayacağını ve bir üst lige yükselmenin de gerçekleşmeyeceğini söyledi.

Voleybol Federasyonu da alt liglerden gelen dörder takımı da Efeler ve Sultanlar liglerine kabul ederek her iki ligi de 16’şar takımla oynatma kararı aldı. Başkan Mehmet Akif Üstündağ tıpkı basketbolda olduğu gibi, şampiyon ilan etmeyeceklerini, ligdeki sıralamalar doğrultusunda Avrupa kupalarında mücadele edileceğini açıkladı.

Bir diğer branş olan Hentbolda da lig resmen sonlandırıldı. Federasyon Başkanı Bilal Eyüboğlu, tüm hentbol liglerinin normal sezon sıralamasına göre tescil edileceğini, hiçbir ligde ve Türkiye Kupası’nda şampiyon ilan edilmeyeceğini, sezon öncesi ilan edilen statülerdeki ligden düşme uygulanmasının da geçerli olmayacağını ilan etti.

Çok net bir biçimde ifade ediyorum ki, Basketbol Federasyonu da, Voleybol Federasyonu da, Hentbol Federasyonu da son derece doğru kararlar alarak liglerini sonlandırdıklarını açıkladı. Şampiyon ilan etmeden sıralamaya uygun şekilde Avrupa kupalarına gidecek takımlarını da belirlediler. Ancak, Türkiye Futbol Federasyonu maalesef bu kararı almaya yanaşamadı. Geçtiğimiz haftaki yazımda da söz etmiştim bir cümleyle bir kez daha hatırlatmak istiyorum.

Yayıncı kuruluş BeIN Sports ile takımlar arasında kalan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, diğer federasyonların gösterdiği dirayeti gösteremeyip, ligleri mevcut halde sonlandırdıktan sonra, sıralamaya göre takımların Avrupa serüvenine çıkacağını açıklayamadı.

“Aşağı tükürsen sakal, yukarı tükürsen bıyık” misali, herkesi idare etmeye çalışan bir tutum içine girdi. Hal böyle olunca da, “Ne İsa’ya, ne Musa’ya yaranamaz” bir halde olmanın çaresizliği içine düştü.

Ancak önümüzde çok bir zaman yok. Yani 12 Haziran’a fazlaca bir süre kalmadı. O gün geldiğinde, Başkan Özdemir’in ne diyeceğini ve durumu nasıl kurtaracağını şimdiden merak ettiğimi de söylemeliyim.

Hoşçakalın…