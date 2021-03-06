Ana Sayfa Güncel Haberler Carablus ve Bab’a yapılan balistik füzeli saldırının enkazı görüntülendi / Ek fotoğraflar
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Bağcılar’da dinamik denetimler başladı
İSTANBUL (DHA) - İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği Kovid-19 tedbirlerine yönelik 'Dinamik Denetim Süreci' genelgesi kapsamında Bağcılar’da kafe ve restoranlar denetlendi. İlçedeki kamu kurumlarının ortaklaşa...
10 bin aileye 200 ton patates yardımı
İSTANBUL, (DHA) - Bağcılar Belediyesi, tarım üreticisini desteklerken temin ettiği ürünleri de ihtiyaç sahipleriyle buluşturdu. Bu amaçla Tarım Kredi Kooperatiflerinden alınan 200 ton patates...
Öğrencilere istismar davasında 82,5 yıl ceza alan sanık yeniden hakim karşısında
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AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe gençlerle Ayasofya Cami’nde sabah namazı...
Alper KORKMAZ / İSTANBUL , (DHA) AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, partili gençlerle Ayasofya Camii'nde sabah namazı kıldı. Namaz sonrası çorba...