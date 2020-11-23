Çantasında esrarla yakalanan kadın sürücüye gözaltı

Kan kanserinin en yaygın görülen belirtsinin diş ati kanaması olduğunu söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Begüm Alkan, “Kan kanseri diş etinde artmış ödem, kızarıklık ve kanama şeklinde belirti verir. Kötü huylu kan hücreleri diş etine birikir, dokular şişer ve diş eti büyümüş gözükür” dedi.