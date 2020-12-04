Cansız bedeni Yunan adasında bulunan Abay, toprağa verildi

Ünsal YÜCEL/İPSALA(Edirne), (DHA)- EDİRNE’nin Enez ilçesi açıklarında, balıkçı teknesinin 8 Kasım günü alabora olup batması sonucu kaybolan ve cansız bedeni 16 Kasım günü, Yunanistan’ın Limni Adası açıklarında bulunan Kemal Abay (52), acı olaydan 26 gün sonra bugün, memleketi İpsala ilçesinde toprağa verildi.

İpsala ilçesinde yaşayan Murat Erden (32), Uğur Soydan (27) ve kuzeni Hasan Soydan (32), 8 Kasım günü, balık tutmak için Enez’e gitti. İkisi kuzen 3 arkadaş, Enez Limanı’ndan Kemal Abay’a ait 4,5 metre uzunluğundaki ‘Eylül 17’ adlı balıkçı teknesine binip, Saros Körfezi’ne açıldı. Ancak 4 kişinin olduğu tekne, fırtınada alabora olup, battı. Kıyıdan yaklaşık 4 mil açıkta batan teknedeki Murat Erden, yaklaşık 4 saat yüzerek, karaya çıktı ve durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgede Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince hem havadan hem de denizden arama- kurtarma çalışması başlatıldı. Uğur Soydan da bir süre sonra sağ kurtarılarak, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Arama- kurtarma ekipleri, 12 Kasım’da, ilçe sahili açıklarındaki Boztepe Burnu mevkisinde Hasan Soydan’ın cansız bedenine ulaştı

Yunanistan Sahil Güvenlik ekipleri ise, 16 Kasım günü, Limni Adası açıklarında bir erkek cesedi bularak, Türk makamlarıyla irtibata geçti. Gönderilen fotoğraflardan yapılan teşhis ile cesedin Kemal Abay’a ait olduğu belirlendi. Abay’ın cenazesinin Türkiye’ye getirilmesi için Edirne Valiliği devreye girdi. Prosedürlerin tamamlanmasının ardından Kemal Abay’ın cenazesi, dün, İpsala Sınır Kapısı’nda teslim alındı.

Edirne Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edilen Kemal Abay’ın cenazesi, bugün İpsala’da öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından şehir mezarlığında toprağa verildi.

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