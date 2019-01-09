Canon, Eurasia Bölgesi’ndeki yapılanmasında görev değişiklikleri gerçekleştirdi. Yeni yapılanmada Özgür Yiğiter, Canon Eurasia Bölgesi’nden Sorumlu Ülke Direktörü görevini üstlendi.

Ortadoğu Teknik Üniversitesi Uçak Mühendisliği Bölümü’nden 1991 yılında mezun olan Özgür Yiğiter, 1994 ve 1997 yıllarında da sırasıyla Uçak Mühendisliği ve İşletme Bölümü’nde yüksek lisanslarını tamamladı. Kariyerine 1996 yılında başlayan Yiğiter, farklı birçok teknoloji firmasında çeşitli görevlerde yer aldı.

Kariyeri boyunca Sony, Microsoft, Xerox gibi teknoloji firmalarında yönetici pozisyonunda görev alan Yiğiter, 2016 yılından beri B2B Satış ve Pazarlama Direktörü olarak Canon Eurasia Bölgesi’nde çalışmalarını sürdürüyor.