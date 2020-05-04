Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen mal ve hizmet alım ihaleleri, “şeffaf belediyecilik” anlayışıyla canlı yayınlanmaya devam ediyor. Mart ve Nisan aylarında koronavirüs salgını ile mücadelede yeni önlemler alan Büyükşehir Belediyesi, salgınla mücadelede gerekli olan ve acil işler dışındaki tüm ihaleleri erteledi.

Son iki ayda bu kapsamda yapılması zorunlu olan toplam 74 ihaleye katılan firmalara sosyal mesafe kuralı getirilirken, ihaleye katılan firma temsilcilerine dezenfektan, maske ve eldiven dağıtıldı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın “şeffaf yönetim” anlayışıyla mal ve hizmet alım ihaleleri için başlattığı canlı yayın uygulaması kesintisiz devam ediyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle yeni önlemleri birer birer hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, Mart ve Nisan aylarında salgınla mücadelede gerekli olan ihaleler hariç, zorunlu ve acil olmayan ihaleleri erteleme kararı aldı.

İHALELERDE KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ

Başkent’in birçok ihtiyacının giderilmesi için yapılan, vatandaşlar kadar firmaların da yoğun ilgiyle izlediği mal ve hizmet alım ihaleleri son iki ayda da youtube ve sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlandı.

Halk sağlığını korumak amacıyla bu süreçte önlemlerini artıran, sağlık, ilaç, maske ve dezenfektan alımı başta olmak üzere gıda, park, bahçe, altyapı ve fen işleri için alımı zorunlu olan ihalelere öncelik veren Büyükşehir Belediyesi, hizmet ve mal alım ihalelerine katılan firmalara sosyal mesafe kuralı getirdi. Bu kapsama giren ihalelere katılan firma temsilcilerine dezenfektan, maske ve eldiven de dağıtıldı.