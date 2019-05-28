Canlı yayın tecrübe dinlemiyor!

Oğuz Haksever sadece NTV’nin değil Türkiye’nin en tecrübeli spikerlerinden biri.

Buna rağmen geçtiğimiz gün büyük bir gafa imza attı.

Öğle haberlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Yassıada demiyorum, yaslıada diyorum” sözlerinin hemen ardından yakasındaki mikrofonun açık olduğunu unutup şu tepkiyi verdi:

“Ne Yaslıada’sı be… Canına okumuşsun!”

Haksever galiba Yassıada’nın beton yığınına dönmesi karşısında üzülmüş ve bunun sonucunda ağzından bu sözler dökülmüştü.

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Haksever’in gafı, ekrandaki diğer spiker gaflarını akla getirdi.

Reha Muhtar’ın, kürtaj yaptırdığını söyleyen bir sinema oyuncusuna yönelttiği soru şöyleydi örneğin:

“Peki, bebek şimdi nerede?”

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Mehmet Ali Birand da bir haberi, “Sevgili seyirciler, size şimdi sıcak bir gelişme aktarmak istiyorum. Madrid’in Midyat ilçesinde Süryani bir rahip kaçırıldı” diye sunarken, bir diğer haberi, “Borsalar bugün öldü öldü kalktı” diye duyurmuştu seyircilere.

Zeynep Kasımlıoğlu’nun, “Bu akşam oynanacak olan Beşiktaş-Galatasaray derbisinin sonucu henüz belli değil” sözleri de ilginç bir ekran gafı olarak dikkatleri çekmişti.

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Tabii ekran gafı deyince, maç spikerlerini unutmak olmaz.

Ümit Aktan, Galatasaray’ın Avrupa kupasındaki bir maçını anlatırken, ”Gollerimizi Hagi ile Arif attı sayın seyirciler. Bu tablo bana büyük Türk bestecisi Hacı Arif Bey’i hatırlatıyor nedense” demişti.

Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi’nde Manchester United’ı 1-0 yendiği karşılaşmanın son dakikalarında gerilim had safhadaydı. Rüştü ardı ardına kurtarışlar yapıyordu. Bu kurtarışların birinde maçı anlatan Ertem Şener aynen şunları söylemişti:

“Rüştü, öpüyorum seni Rüştü, ellerinden öpüyorum, hatta her yerinden öpüyorum Rüştü.”

Abidin Aydoğdu’nun, İngiltere ile oynadığımız milli maçta 8’inci golü yememizin ardından söylediği şu sözler de hafızalarımıza kazındı:

“Vay anasını sayın seyirciler, bir gol daha yedik!”

Ümit Aktan ise Beşiktaşlı oyuncu Amokachi’nin bir maç sırasında altın zincirini formasının içine koymasını şöyle anlatmıştı:

“Amokachi mal varlığını formasına soktu!”