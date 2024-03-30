İstanbul-Samsun kara yolu Çerkeş Göynükçukuru köyü mevkisinde meydana geldi. Seyir halindeyken arızalanan otomobili, sürücüsü tarafından yol kenarında durduruldu. Sürücünün haber vermesi üzerine gelen polis ekibi yol güvenliği için çalışma yaptı. Bu sırada aynı yönde giden yabancı uyruklu S.N. yönetimindeki TIR, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, otomobilin üzerine devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 2'si polis 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine çok sayıda polis, AFAD ve sağlık ekibi kaza yerine sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, kaza yerinde inceleme yaparak, yetkililerden bilgi aldı. Vali Taşolar, kazanın Karabük-Çankırı il sınırında meydana geldiğini, 4 kişinin öldüğünü, 3 kişinin yaralandığını belirtti. Taşolar, "Yaralılardan 2'si polis memuru arkadaşımız, Karabük'te tedavi altındalar. Olay yerinde savcımız, emniyetimiz, jandarmamız ve diğer görevliler incelemelerini yapıyor. Trafiği çok şükür, kontrollü olarak açtık şu anda, araç seyri devam ediyor. İncelemeler bittikten sonra daha ayrıntılı bilgi vereceğiz" dedi.

Kaza yerinde incelemeler sürüyor.