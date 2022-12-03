Çankırı’da şehitlerin hatırası “Şehitler Müzesi”nde yaşatılacak

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Çankırı’da kurulan Şehitler Müzesi ile şehitlerin hatırasının yaşatılmasının yanı sıra gelecek nesillere vatan sevgisinin aşılanması da hedefleniyor.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Çankırı Şubesi, şehitlerin unutulmaması, hatıralarının yaşatılması, vatan ve millet sevgisinin gelecek nesillere aktarılması amacıyla müze kurmaya karar verdi.

Çankırı Belediyesi tarafından Recep Tayyip Erdoğan Parkı’ndaki alanın tahsisinin ardından vakıf tarafından şehitlerin emanetleri toplanmaya başlandı.

Çankırı’daki şehit ve gazilere ait eşyalar ile şehit oldukları sırada üzerinde bulunan emanetlerin bir araya getirildiği müze, ziyaretçilere duygusal anlar yaşatıyor.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Çankırı Şube Başkanı Mehmet Uçar, AA muhabirine, Şehitler Müzesi yapmanın her zaman hayallerinde olduğunu söyledi.

Müzeyi halkın yoğun kullandığı bir parkın içine kurduklarını belirten Uçar, “Şehit emanetlerini almaya başladık. Türkiye’de nüfusuna oranla en çok şehit veren illerden biriyiz. Çankırı’ya geldiğinizde şehitleri görebileceğiniz bir mekan yok. Dernekler ya da vakıflar var. İnsanlar da buralara gelmiyor. Böyle bir yer olduğunda insanlar ziyaret edebilecek, öğrenciler gelecek.” dedi.

Gençlerin son yıllarda sosyal medyada çok vakit geçirdiğini, milli manevi duygularını sıcak tutmak, gelecek nesillere taşımak için böyle bir çalışma yaptıklarını anlatan Uçar, şunları kaydetti: “Öncelikle şehitlerimizin emanetleri olacak burada. Şehit olduğu esnada üzerinde olan tespihidir, silahının kabzası, kemeri, o tür şeyler olacak. Gazilerimizin de emanetleri olacak. Cumhuriyet döneminden önce de çok şehitlerimiz var. Çankırı özellikle onları hiç bilmiyor. Onları da tanıtacağız. Burası bir park, hafta sonu biraz daha yoğun oluyor. Çok güzel tepkiler alıyoruz. Gelen, şehidimize bir Fatiha okuyor. İstediğimiz şeylerden biri de bu. Öğrenciler, gelecek nesillerimiz bizim. Gelecek nesiller buradan etkilenip vatan sevgisini sıcak tutsunlar istiyoruz. Amacımız bu zaten.”

Şehit aileleri müzenin oluşturulmasından memnun

Çankırı’da 1999’da dönemin Valisi Ayhan Çevik’e yapılan saldırıda hayatını kaybeden lise öğrencisi Emrah Ersoy’un babası Muzaffer Ersoy da şehitlerin unutulmamasını istediğini dile getirdi.

Müze ile şehitlerin anılarının yaşatılacağına dikkati çeken Ersoy, “Başka illerde görmüştük, biz de elimizden geldiğince yapmaya çalışıyoruz. Şehitlerimizin anılarını hatırlatmak istiyoruz. Şehidimizin emanetlerinin burada durmasından daha gururluyum. İnsanlar tanısın. Olayın ne olduğunu, kimin ne yaptığını, vatan millet için neler yapıldığını görsün istiyorum gençlerimiz.” ifadelerini kullandı. Erzurum’da 2004’te şehit olan Astsubay Yüksel Kaya’nın ağabeyi İsa Kaya da müzenin yapılmasında emeği geçenlere teşekkür etti. Çankırı’da bu konuda eksiklik olduğuna işaret eden Kaya, “Şehidimizin emanetlerini, eşi Nigar Kaya teslim etti. Kendisinin giymiş olduğu elbiselerini, olay anındaki silah kılıfını, çakmağını, tespihini… Bununla gurur duyuyoruz. Çünkü Çankırı’ya gelen gençler, öğrenciler, milli manevi duyguları kabartacak mekanlar hiç yok. İnşallah bundan sonra gençlerimiz bu müze kurulduktan, diğer ailelerimiz de şehitlerimizin eşyalarını getirip buraya verdiği zaman daha çok mutlu olacağız.” diye konuştu. Müzeyi ziyaret eden Ali Demir de çok duygulandığını, yapılan kahramanlıkları gördüklerini kaydetti.