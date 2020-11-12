Çankırı Valisi Ayaz: Halkın yoğun olduğu yerlerde sigara içilmesi yasaklandı

Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA) – ÇANKIRI Valisi Abdullah Ayaz, koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşın yoğun olarak bulunduğu yerlerde sigara içilmesinin yasaklandığını vurguladı.

Çankırı Valisi Ayaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, kent genelinde koronavirüs vakalarındaki artışın devam ettiğini söyledi. Vaka artışına karşın İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı genelge ile ilave kısıtlamaların getirildiğini hatırlatan Ayaz, “Çankırı’da pazar yerlerinde zaten sigara içilmesini yasaklamıştık. Bundan sonra Atatürk Bulvarı’nda yine otobüs duraklarında, pazar yerlerinde ve vatandaşlarımızın kalabalık olarak bulunduğu yerlerde sigara içilmesi tamamen yasaklandı. Yine 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın sadece saat 10.00 ile 16.00 arasında dışarı çıkabilecekler. Bu saatler dışında dışarı çıkmaları da yasaklandı” dedi.

‘TEDBİRLİ OLACAĞIZ’

Vatandaşa uyarılarda da bulunan Vali Ayaz, “Gençler büyüklerimizi hasta etmeye devam ediyor. Hala 65 yaş üzeri hasta sayımız ciddi manada her geçen gün artıyor. Şimdi kış geliyor, açık hava avantajımızı giderek kaybediyoruz. Vatandaşlarımızdan lütfen daha az sosyalleşme, daha az seyahat, daha az hareket etmelerini istiyoruz. İşin sonu kötü bitiyor. En son 159 olarak açıklamıştım vefat sayısını ama bu sayıya yeni vatandaşlarımızda maalesef eklendi. Koronavirüs her gün sevdiklerimizi bizden almaya devam ediyor. Onun için biraz daha tedbirli olacağız, biraz daha sabredeceğiz” diye konuştu.

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