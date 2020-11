Çankırı Valisi Ayaz: Bir ayda 67 vatandaşımızı daha koronavirüse kurban verdik

Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)- ÇANKIRI Valisi Abdullah Ayaz, kentte koronavirüs tablosunun her geçen gün ağırlaştığını söyleyerek, “En son toplantımızda vefat sayısını 159 olarak açıklamıştık. Maalesef o zamandan bu zamana vefat sayımız 159’dan 226’ya yükseldi. Yaklaşık bir ayda 67 vatandaşımızı daha koronavirüse kurban verdik” dedi.

Vali Ayaz, düzenlediği basın toplantısında, koronavirüs salgınının tüm ülkede olduğu gibi Çankırı’da da artış gösterdiğini bildirdi. Özellikle ilçelerdeki vaka sayılarının arttığını kaydeden Vali Ayaz, “Her yaş grubundan hastamız var ama 55-65 yaş aralığında çok hastamız var. İstemediğimiz bir tablo. Bizi zaten korkutan da bu. Sağlık sistemimizi zorlayan da bu. Hastaneye yatma oranı yükseldikçe maalesef zorlanıyoruz. Hastanemizde herhangi bir problemimiz yok. Şu an için ihtiyacı karşılayabilecek durumdayız. Ama her kapasitenin de bir sınırı var. Bu kapasitenin zorlanmaması adına hepimizin dikkatli olması gerekmekte ki vakaları belli bir düzeyde kontrol altında tutalım” dedi.

‘VERİLEN İLAÇLAR MUTLAKA KULLANILMALI’

Koronavirüs hastalarına verilen ilaçların mutlaka kullanılması gerektiğini ifade eden Ayaz, “Verilen ilaçların kullanılmasıyla ilgili herhangi bir tereddüt olmasın. Vatandaşların bu ilaçları kullanmadığı, daha sonra durumunun kötüye gittiği için hastaneye kaldırıldığı vakalar oluyor. Onun için Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu bu işin uzmanı ve önerdikleri ilaçlar kullanılmalı. Vatandaşlarımızın kendilerine verilen ilaçları kullanmaması gibi bir durumun söz konusu olması gerçekten üzücü. Bu tabloyu daha da ağırlaştırıyor. Bir kere daha uyarıyoruz, lütfen doktorlarımıza güvenin” diye konuştu.

‘BİR AYDA 67 VATANDAŞIMIZI DAHA KORONAVİRÜSE KURBAN VERDİK’

Vali Ayaz, en son toplantıda koronavirüsten vefat sayısını 159 olarak açıkladıklarını anımsatarak, şunları kaydetti:

“Maalesef o zamandan bu zamana vefat sayımız 159’dan 226’ya yükseldi. Yaklaşık 1 ayda 67 vatandaşımızı daha koronavirüse kurban verdik. İşin hafife alınacak herhangi bir tarafı yok. Tablo her geçen gün ağırlaşmakta. Onun için, aşılar gelip aşılama çalışmaları başlayana kadar vatandaşlarımızdan sabır istiyoruz. Yeni tedbirlerin bir miktar daha etkili olacağını düşünüyoruz. Önümüzdeki haftadan itibaren yeni uygulanan kısıtlamaların meyvelerini görmeye başlarız. Ama bu süreç içerisinde hepimize düşen azami dikkat.”

