Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) duyurusuna göre;

• 25 Temmuz Cuma gecesi ile 26–27 Temmuz tarihlerinde Ulus’tan Samsun Yolu istikametine,

• 1 Ağustos Cuma gecesi ile 2–3 Ağustos tarihlerinde ise Samsun Yolu’ndan Ulus yönüne

trafik akışı geçici olarak durdurulacak.

Yetkililer, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için alternatif güzergahları tercih etmeleri gerektiğini vurguladı. Çalışmalar süresince sürücülere dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde uyarılar da yapıldı.