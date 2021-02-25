Çankaya’ya Yeni Sanat Merkezi

Anadolu’nun sanatını dünyaya tanıtan, belleklerde unutulmaz bir yer edinen ressam, fotoğrafçı, gazeteci ve yazar Fikret Otyam’ın adı; Çankaya Belediyesi tarafından sanatçının doğumunun 95. yıl dönümünde başkent Ankara’da açılacak yeni bir sergi ve etkinlik mekanı ile ölümsüzleştiriliyor. Fikret Otyam’ın adının verileceği; 270 metrekare kapalı alana sahip merkez, içinde barındıracağı donanımlar sayesinde modern sanatın yeni adresi olacak. Yüksek tavanlı, butik bir sergi salonuna ve resital, konser, gösterim, söyleşi gibi birbirinden farklı pek çok açık hava etkinliğine ev sahipliği yapabilecek merkezde, 200 metrekare büyüklüğünde bir açık fuaye alanı da bulunacak.
“YOLUMUZU AYDINLATMAYA DEVAM EDECEK”
Yeni sanat merkezinin açılışı için gün saydıklarını söyleyen Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Ten ölür canlar bizimdir ve Otyam da öyle biridir, eserleriyle düşünceleriyle her zaman aramızdadır. Herkesin Anadolu insanını göz ardı ettiği dönemde Otyam bizlere Anadolu insanını tanıttı. Onun bütün amacı, gayreti halkıyla buluşmak üzereydi. Bu yüzden Otyam’ın adını her zaman hatırlatacak bir sanat merkezini Çankayamıza kazandırmanın gururunu yaşıyorum. Sanatçı, aydın kimliğiyle yolumuzu aydınlatmaya devam edecektir” diye konuştu.
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