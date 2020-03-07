Çankaya Belediyesinin 21. Yüzyılın Halkevleri olarak vatandaşların hizmetine sunduğu Çankaya Evlerinden mezun olup sertifika alan kadınlar hem üretime katkı sunuyor hem de kendi işinin sahibi oluyor.

Çankaya Belediyesinin ilçenin farklı noktalarında vatandaşların hobi olarak katıldıkları kurslardan mezun olan kadınlar evde oturmak yerine üretime katkı sunmalarının yanı sıra gelir elde etme imkanı da buluyor. İlçede yer alan 27 Çankaya Evinde çeşitli kurslara katılan kadınlar aldıkları eğitimi para kazanabilecekleri bir uğraşa dönüştürüyorlar.

Çankaya Belediyesinin açmış olduğu kurslara katılarak boş vakitlerini yararlı bir aktiviteyle değerlendiren ve ilgi duydukları alanlarda deneyim kazanan kadınlar hayallerini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor.

HASTALIĞIMI HAYALİM SAYESİNDE YENDİM

Çankaya Belediyesinin Çankaya Evlerinde başladığı dekoratif ahşap boyama kursuyla kendi işyerini açma hayalinin ilk adımını atan Aslı Çalışkan, Sokullu ve Emek Çankaya Evinde dekoratif ahşap boyamadan ev aksesuarlarına, eşyaları dönüşüm ve yenileme çalışmalarından el sanatlarına kadar birçok kursa katıldı. Bundan 18 yıl önce yakalandığı damar yumağı hastalığı karşısında pes etmeyip hayalinin peşinden giden ve azmiyle hastalığı alt eden Çalışkan hayalini kurduğu dekoratif ahşap boyama atölyesini geçtiğimiz şubat ayında açtı. Kendi atölyesini açmanın gururunu yaşayan ve ahşap boyamaya ilgi duyan insanlara eğitim vermek isteyen Çalışkan, kadınlara önem verdiği ve bu kursların açılmasına vesile olduğu için Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’e tüm kadınlar adına teşekkür etti.

FOTOĞRAFTAN EŞSİZ HATIRA

Çankaya Evlerinden eğitim alarak hobisini sanata dönüştüren kadınlardan biri de Dilek Canberi. Beysukent Çankaya Evinde bir yıl önce katıldığı Dijital Fotoğrafçılık kursuyla ilgi duyduğu fotoğrafçılık alanında farklı deneyimler peşinde koşan Canberi, fotoğraf olarak çektiği irislerden tablolar, takılar ve anahtarlık yapıyor. Gözün ön kısmında saydam katmanın arkasında bulunan ve göze rengini veren damarlı bölgenin adı olan ve her insanda farklı bir özelliğe sahip iris çekimi yapan Canberi, insanlara eşsiz bir hatıra veriyor. Türkiye’de ve dünyada halen yeni olan iris fotoğrafçılığı ile stant kuran ve sergi açan Canberi, mimarlığının yanı sıra hobisinden de para kazanıyor.