ÇANKAYA’NIN EN BÜYÜK SOFRASI

Çankaya Belediyesi, 24 Kasım’da başlattığı üniversite öğrencilerine ücretsiz akşam yemeği uygulamasında, 7 haftada 35 bin 600 öğrenciyi misafir etti.





Çankaya Belediyesinin tüm Türkiye’ye örnek olan üniversite öğrencilerine ücretsiz akşam yemeği uygulaması devam ediyor. 24 Kasım’da başlayan uygulamadan, 7 haftada 35 bin 600 öğrenci yararlandı. Günde yaklaşık bin 300 öğrenciyi ağırlayan Çankaya Belediyesi yemekhanesinde üniversite öğrencileri, sadece öğrenci kimliklerini göstererek akşam yemeklerini Kızılay’daki merkez binada yiyebiliyor.



Çankaya Belediyesinin gençlerin evi olduğunu söyleyen Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Ekonomik olarak zor şartlardan geçiyoruz. Biz de üniversiteli kardeşlerimizin yanında olmak istedik ve belediyemizin yemekhanesini üniversitelilere açtık. Hiç kimse ‘akşam ne yiyeceğim’ diye düşünmesin istedik. Hafta içi her akşam gelsin, belediyesinde, evinde bizim misafirimiz olsun, soframızı paylaşalım istedik. Bu hizmetimizle de tüm ülkeye örnek olduk. Ücretsiz verdiğimiz akşam yemeğimiz eğitim-öğretim yılı boyunca devam edecek” diye konuştu.



ÇANKAYA KARAKIŞTA YANINIZDA

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CHP’li belediyeler olarak karakış yardımları ile ihtiyacı olan herkesin yanında olduklarını ifade eden Başkan Alper Taşdelen, “Ezilenin, mağdurun yanındayız. Bu ağır ekonomik şartlarda gerçekten sabit gelirli yurttaşlarımızın, asgari ücretle geçinen yurttaşlarımızın, açlık sınırında yaşayan yurttaşlarımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Üniversiteli kardeşlerimize soframızı açmak bunlardan biriydi. Çünkü üniversiteli kardeşlerimiz bizim aydınlık geleceğimizin teminatı. Hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmalarını istemiyoruz. Çankaya’nın her zaman yanlarında olduğunu bilmelerini istiyoruz” dedi.