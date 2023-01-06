ÇANKAYALILAR KENTTE TARIM ÖĞRENİYOR

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Çankaya Belediyesi Mutlukent ve Ata Mahallelerinde bulunan Kent ve Tarım Hobi Evleri ile Ayrancı ve Hasan Ali Yücel Çankaya Evlerinde 2023 Bahar Dönemi eğitimleri 7 Ocak’ta başlıyor. Ücretsiz eğitimler, Kent ve Tarım Hobi Evlerinde hafta içi, Çankaya Evlerinde ise cumartesi günleri yapılacak.

Çankaya Belediyesinin Mutlukent ve Ata Mahallelerinde bulunan Kent ve Tarım Hobi Evleri ile Ayrancı ve Hasan Ali Yücel Çankaya Evlerinde 2023 Bahar Dönemi eğitimleri bahçıvanlık ve tarım eğitimleri 7 Ocak’ta başlıyor. Temel sebze yetiştiriciliği ile ilgili tarım eğitimleri ve bahçıvanlık eğitimleri Mutlukent ve Ata Kent Tarım ve Hobi Evleri ve Çankaya Evlerinde cumartesi günleri verilecek tarım ve bahçıvanlık eğitimleri 7 Ocak’ta, hafta içi kent ve tarım hobi evlerinde gerçekleşecek tarım ve bahçıvanlık eğitimleri ise 1 Şubat’ta başlayacak.  

Teorik derslerin yanı sıra uygulamalı derslerin de yapılacağı tarım eğitimleri ve bahçıvanlık eğitimlerinden yararlanmak isteyen Çankayalılar kayıt için ilgili merkezlere başvuru yapabilir.

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TARIM VE BAHÇIVANLIK

Haziran ayının üçüncü haftasına kadar sürecek tarım eğitimlerinde, kent ortamında hobi olarak tarım yapabilmek için gerekli bilgiler veriliyor. Sebzelerin bakımı, sebze hastalıkları, aşılama, kompost yapımı, tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği, yağmur hasadı, budama gibi konularını öğrenen kursiyerler, gül, çalı, asma, domates, biber, salatalık, fasulye, mısır, kabak, kavun, çilek ve marul yetiştiriciliği hakkında da bilgiler alıyorlar. Kursiyerler, aldıkları teorik bilgileri eğitimlerin son döneminde kent bostanında pratiğe dönüştürme imkanı da bulacaklar.

Bahçıvanlık eğitimlerinde ise dış mekan bitkileri çalılar, mevsimlik çiçekler, yer örtücüleri, bahçemizi güzelleştiriyoruzev bahçesi tasarımı, toprak bilgisievde kompost ve solucan gübresi yapımı gibi eğitimler verilecek.

VATANDAŞLAR HİÇBİR ÜCRET ÖDEMEYECEK 

Çankayalıların yoğun ilgi gösterdiği bahçıvanlık ve tarım eğitimlerinin programı şöyle olacak:

Hafta sonu Bahçıvanlık Eğitimi verilecek merkezler:

Mutlukent Kent ve Tarım Hobi Evi: Mutlukent Mah. 1918 Sk.  M. Ali Gürer Parkı Yanı Ümitköy

Ata Kent ve Tarım Hobi Evi: Ata Mah. 1057. Cd. No:45 Öveçler

Hasan Ali Yücel Çankaya Evi: Çiğdem Mah. 1551. Cad. Park Sitesi Karşısı No: 21

Ayrancı Çankaya Evi: Kuveyt Cad. Hüseyin Onat Sok. No: 1 Ayrancı

Hafta içi Bahçıvanlık ve Tarım Eğitimleri verilecek merkezler:

Mutlukent Kent ve Tarım Hobi Evi: Mutlukent Mah. 1918 Sk.  M. Ali Gürer Parkı Yanı Ümitköy

Ata Kent ve Tarım Hobi Evi: Ata Mah. 1057. Cd. No:45 Öveçler

BAHÇIVANLIK HAFTASONU
KonuAta Kent ve Tarım Hobi Evi (Öveçler)Mutlukent Kent ve Tarım Hobi EviHasan Ali Yücel Çankaya EviAyrancı Çankaya Evi
Budama ve Aşılama (Meyve Ağaçları, Asma, Gül ve Çalı)07-14 Ocak 2023, Cumartesi04-11 Şubat 2023, Cumartesi21-28 Ocak 2023, Cumartesi18-25 Şubat 2023, Cumartesi
Toprak BilgisiEvde Kompost ve Solucan Gübresi Yapımı18-25 Şubat 2023, Cumartesi21-28 Ocak 2023, Cumartesi07 Ocak 2023, Cumartesi04-11 Şubat 2023, Cumartesi
Bahçemizi GüzelleştiriyoruzEv Bahçesi Tasarımı04-11 Şubat 2023, Cumartesi07-14 Ocak 2023, Cumartesi18-25 Şubat 2023, Cumartesi21-28 Ocak 2023, Cumartesi
Organik Tarım ve Sebze Yetiştiriciliği21-28 Ocak 2023, Cumartesi18-25 Şubat 2023, Cumartesi04-11 Şubat 2023, Cumartesi07-14 Ocak 2023, Cumartesi
Meyve Yetiştiriciliği18-25 Şubat 2023, Cumartesi28 Ocak 2023,Cumartesi14 Ocak 2023, Cumartesi11 Şubat 2023, Cumartesi
Dış Mekan BitkileriÇalılar, Mevsimlik Çiçekler, Yer Örtücüleri04-11 Şubat 2023, Cumartesi07-14 Ocak 2023, Cumartesi18-25 Şubat 2023, Cumartesi21-28 Ocak 2023, Cumartesi
TARIM VE BAHÇIVANLIK HAFTA İÇİ 
 KonuMutlukent Kent ve Tarım Hobi Evi (Ümitköy)Ata Kent ve Tarım Hobi Evi (Öveçler)
Temel Sebze Yetiştiriciliği01-15 Şubat, Çarşamba02-16 Şubat, Perşembe
Teraryum Yapımı22 Şubat-01 Mart, Çarşamba23 Şubat- 02 Mart, Perşembe
Budama (Meyve Ağaçları, Asma, Gül ve Çalı)15-29 Mart, Çarşamba9-23 Mart, Perşembe
Dış Mekan BitkileriÇalılar, Mevsimlik Çiçekler, Yer Örtücüleri5 Nisan, Çarşamba30 Mart, Perşembe
Aşılama12 Nisan, Çarşamba6 Nisan, Perşembe
Bahçemizi GüzelleştiriyoruzEv Bahçesi Tasarımı19 Nisan, Çarşamba13 Nisan, Perşembe
Sebze Çeşitlerinin Yetiştiriciliği (Domates, Biber Salatalık, Fasulye Mısır, Kabak, Kavun Çilek ve Marul Nasıl Yetiştir?)26 Nisan 17 Mayıs, Çarşamba27 Nisan- 18 Mayıs, Perşembe
Evde Kompost Yapımı24 Mayıs, Çarşamba25 Mayıs, Perşembe
Meyve Ağaçlarında Görülen Hastalıklar31 Mayıs, Çarşamba1 Haziran, Perşembe
Tıbbi Ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği1 Haziran, Çarşamba8 Haziran, Perşembe
Organik Pazar Gerçekten Organik Mi?14 Haziran, Çarşamba15 Haziran, Perşembe
Doğal Bitki Koruma Yöntemleri21 Haziran, Çarşamba22 Haziran, Perşembe
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