ÇANKAYALILAR KENTTE TARIM ÖĞRENİYOR

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Çankaya Belediyesi Mutlukent ve Ata Mahallelerinde bulunan Kent ve Tarım Hobi Evleri ile Ayrancı ve Hasan Ali Yücel Çankaya Evlerinde 2023 Bahar Dönemi eğitimleri 7 Ocak’ta başlıyor. Ücretsiz eğitimler, Kent ve Tarım Hobi Evlerinde hafta içi, Çankaya Evlerinde ise cumartesi günleri yapılacak.

Çankaya Belediyesinin Mutlukent ve Ata Mahallelerinde bulunan Kent ve Tarım Hobi Evleri ile Ayrancı ve Hasan Ali Yücel Çankaya Evlerinde 2023 Bahar Dönemi eğitimleri bahçıvanlık ve tarım eğitimleri 7 Ocak’ta başlıyor. Temel sebze yetiştiriciliği ile ilgili tarım eğitimleri ve bahçıvanlık eğitimleri Mutlukent ve Ata Kent Tarım ve Hobi Evleri ve Çankaya Evlerinde cumartesi günleri verilecek tarım ve bahçıvanlık eğitimleri 7 Ocak’ta, hafta içi kent ve tarım hobi evlerinde gerçekleşecek tarım ve bahçıvanlık eğitimleri ise 1 Şubat’ta başlayacak.

Teorik derslerin yanı sıra uygulamalı derslerin de yapılacağı tarım eğitimleri ve bahçıvanlık eğitimlerinden yararlanmak isteyen Çankayalılar kayıt için ilgili merkezlere başvuru yapabilir.

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TARIM VE BAHÇIVANLIK

Haziran ayının üçüncü haftasına kadar sürecek tarım eğitimlerinde, kent ortamında hobi olarak tarım yapabilmek için gerekli bilgiler veriliyor. Sebzelerin bakımı, sebze hastalıkları, aşılama, kompost yapımı, tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği, yağmur hasadı, budama gibi konularını öğrenen kursiyerler, gül, çalı, asma, domates, biber, salatalık, fasulye, mısır, kabak, kavun, çilek ve marul yetiştiriciliği hakkında da bilgiler alıyorlar. Kursiyerler, aldıkları teorik bilgileri eğitimlerin son döneminde kent bostanında pratiğe dönüştürme imkanı da bulacaklar.

Bahçıvanlık eğitimlerinde ise dış mekan bitkileri çalılar, mevsimlik çiçekler, yer örtücüleri, bahçemizi güzelleştiriyoruz, ev bahçesi tasarımı, toprak bilgisi, evde kompost ve solucan gübresi yapımı gibi eğitimler verilecek.

VATANDAŞLAR HİÇBİR ÜCRET ÖDEMEYECEK

Çankayalıların yoğun ilgi gösterdiği bahçıvanlık ve tarım eğitimlerinin programı şöyle olacak:

Hafta sonu Bahçıvanlık Eğitimi verilecek merkezler:

Mutlukent Kent ve Tarım Hobi Evi: Mutlukent Mah. 1918 Sk. M. Ali Gürer Parkı Yanı Ümitköy

Ata Kent ve Tarım Hobi Evi: Ata Mah. 1057. Cd. No:45 Öveçler

Hasan Ali Yücel Çankaya Evi: Çiğdem Mah. 1551. Cad. Park Sitesi Karşısı No: 21

Ayrancı Çankaya Evi: Kuveyt Cad. Hüseyin Onat Sok. No: 1 Ayrancı

Hafta içi Bahçıvanlık ve Tarım Eğitimleri verilecek merkezler:

Mutlukent Kent ve Tarım Hobi Evi: Mutlukent Mah. 1918 Sk. M. Ali Gürer Parkı Yanı Ümitköy

Ata Kent ve Tarım Hobi Evi: Ata Mah. 1057. Cd. No:45 Öveçler

BAHÇIVANLIK HAFTASONU Konu Ata Kent ve Tarım Hobi Evi (Öveçler) Mutlukent Kent ve Tarım Hobi Evi Hasan Ali Yücel Çankaya Evi Ayrancı Çankaya Evi Budama ve Aşılama (Meyve Ağaçları, Asma, Gül ve Çalı) 07-14 Ocak 2023, Cumartesi 04-11 Şubat 2023, Cumartesi 21-28 Ocak 2023, Cumartesi 18-25 Şubat 2023, Cumartesi Toprak BilgisiEvde Kompost ve Solucan Gübresi Yapımı 18-25 Şubat 2023, Cumartesi 21-28 Ocak 2023, Cumartesi 07 Ocak 2023, Cumartesi 04-11 Şubat 2023, Cumartesi Bahçemizi GüzelleştiriyoruzEv Bahçesi Tasarımı 04-11 Şubat 2023, Cumartesi 07-14 Ocak 2023, Cumartesi 18-25 Şubat 2023, Cumartesi 21-28 Ocak 2023, Cumartesi Organik Tarım ve Sebze Yetiştiriciliği 21-28 Ocak 2023, Cumartesi 18-25 Şubat 2023, Cumartesi 04-11 Şubat 2023, Cumartesi 07-14 Ocak 2023, Cumartesi Meyve Yetiştiriciliği 18-25 Şubat 2023, Cumartesi 28 Ocak 2023,Cumartesi 14 Ocak 2023, Cumartesi 11 Şubat 2023, Cumartesi Dış Mekan BitkileriÇalılar, Mevsimlik Çiçekler, Yer Örtücüleri 04-11 Şubat 2023, Cumartesi 07-14 Ocak 2023, Cumartesi 18-25 Şubat 2023, Cumartesi 21-28 Ocak 2023, Cumartesi

TARIM VE BAHÇIVANLIK HAFTA İÇİ Konu Mutlukent Kent ve Tarım Hobi Evi (Ümitköy) Ata Kent ve Tarım Hobi Evi (Öveçler) Temel Sebze Yetiştiriciliği 01-15 Şubat, Çarşamba 02-16 Şubat, Perşembe Teraryum Yapımı 22 Şubat-01 Mart, Çarşamba 23 Şubat- 02 Mart, Perşembe Budama (Meyve Ağaçları, Asma, Gül ve Çalı) 15-29 Mart, Çarşamba 9-23 Mart, Perşembe Dış Mekan BitkileriÇalılar, Mevsimlik Çiçekler, Yer Örtücüleri 5 Nisan, Çarşamba 30 Mart, Perşembe Aşılama 12 Nisan, Çarşamba 6 Nisan, Perşembe Bahçemizi GüzelleştiriyoruzEv Bahçesi Tasarımı 19 Nisan, Çarşamba 13 Nisan, Perşembe Sebze Çeşitlerinin Yetiştiriciliği (Domates, Biber Salatalık, Fasulye Mısır, Kabak, Kavun Çilek ve Marul Nasıl Yetiştir?) 26 Nisan 17 Mayıs, Çarşamba 27 Nisan- 18 Mayıs, Perşembe Evde Kompost Yapımı 24 Mayıs, Çarşamba 25 Mayıs, Perşembe Meyve Ağaçlarında Görülen Hastalıklar 31 Mayıs, Çarşamba 1 Haziran, Perşembe Tıbbi Ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği 1 Haziran, Çarşamba 8 Haziran, Perşembe Organik Pazar Gerçekten Organik Mi? 14 Haziran, Çarşamba 15 Haziran, Perşembe Doğal Bitki Koruma Yöntemleri 21 Haziran, Çarşamba 22 Haziran, Perşembe