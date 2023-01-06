ÇANKAYALILAR KENTTE TARIM ÖĞRENİYOR

Çankaya Belediyesi Mutlukent ve Ata Mahallelerinde bulunan Kent ve Tarım Hobi Evleri ile Ayrancı ve Hasan Ali Yücel Çankaya Evlerinde 2023 Bahar Dönemi eğitimleri 7 Ocak’ta başlıyor. Ücretsiz eğitimler, Kent ve Tarım Hobi Evlerinde hafta içi, Çankaya Evlerinde ise cumartesi günleri yapılacak.
Çankaya Belediyesinin Mutlukent ve Ata Mahallelerinde bulunan Kent ve Tarım Hobi Evleri ile Ayrancı ve Hasan Ali Yücel Çankaya Evlerinde 2023 Bahar Dönemi eğitimleri bahçıvanlık ve tarım eğitimleri 7 Ocak’ta başlıyor. Temel sebze yetiştiriciliği ile ilgili tarım eğitimleri ve bahçıvanlık eğitimleri Mutlukent ve Ata Kent Tarım ve Hobi Evleri ve Çankaya Evlerinde cumartesi günleri verilecek tarım ve bahçıvanlık eğitimleri 7 Ocak’ta, hafta içi kent ve tarım hobi evlerinde gerçekleşecek tarım ve bahçıvanlık eğitimleri ise 1 Şubat’ta başlayacak.
Teorik derslerin yanı sıra uygulamalı derslerin de yapılacağı tarım eğitimleri ve bahçıvanlık eğitimlerinden yararlanmak isteyen Çankayalılar kayıt için ilgili merkezlere başvuru yapabilir.
TARIM VE BAHÇIVANLIK
Haziran ayının üçüncü haftasına kadar sürecek tarım eğitimlerinde, kent ortamında hobi olarak tarım yapabilmek için gerekli bilgiler veriliyor. Sebzelerin bakımı, sebze hastalıkları, aşılama, kompost yapımı, tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği, yağmur hasadı, budama gibi konularını öğrenen kursiyerler, gül, çalı, asma, domates, biber, salatalık, fasulye, mısır, kabak, kavun, çilek ve marul yetiştiriciliği hakkında da bilgiler alıyorlar. Kursiyerler, aldıkları teorik bilgileri eğitimlerin son döneminde kent bostanında pratiğe dönüştürme imkanı da bulacaklar.
Bahçıvanlık eğitimlerinde ise dış mekan bitkileri çalılar, mevsimlik çiçekler, yer örtücüleri, bahçemizi güzelleştiriyoruz, ev bahçesi tasarımı, toprak bilgisi, evde kompost ve solucan gübresi yapımı gibi eğitimler verilecek.
VATANDAŞLAR HİÇBİR ÜCRET ÖDEMEYECEK
Çankayalıların yoğun ilgi gösterdiği bahçıvanlık ve tarım eğitimlerinin programı şöyle olacak:
Hafta sonu Bahçıvanlık Eğitimi verilecek merkezler:
Mutlukent Kent ve Tarım Hobi Evi: Mutlukent Mah. 1918 Sk. M. Ali Gürer Parkı Yanı Ümitköy
Ata Kent ve Tarım Hobi Evi: Ata Mah. 1057. Cd. No:45 Öveçler
Hasan Ali Yücel Çankaya Evi: Çiğdem Mah. 1551. Cad. Park Sitesi Karşısı No: 21
Ayrancı Çankaya Evi: Kuveyt Cad. Hüseyin Onat Sok. No: 1 Ayrancı
Hafta içi Bahçıvanlık ve Tarım Eğitimleri verilecek merkezler:
Mutlukent Kent ve Tarım Hobi Evi: Mutlukent Mah. 1918 Sk. M. Ali Gürer Parkı Yanı Ümitköy
Ata Kent ve Tarım Hobi Evi: Ata Mah. 1057. Cd. No:45 Öveçler
|BAHÇIVANLIK HAFTASONU
|Konu
|Ata Kent ve Tarım Hobi Evi (Öveçler)
|Mutlukent Kent ve Tarım Hobi Evi
|Hasan Ali Yücel Çankaya Evi
|Ayrancı Çankaya Evi
|Budama ve Aşılama (Meyve Ağaçları, Asma, Gül ve Çalı)
|07-14 Ocak 2023, Cumartesi
|04-11 Şubat 2023, Cumartesi
|21-28 Ocak 2023, Cumartesi
|18-25 Şubat 2023, Cumartesi
|Toprak BilgisiEvde Kompost ve Solucan Gübresi Yapımı
|18-25 Şubat 2023, Cumartesi
|21-28 Ocak 2023, Cumartesi
|07 Ocak 2023, Cumartesi
|04-11 Şubat 2023, Cumartesi
|Bahçemizi GüzelleştiriyoruzEv Bahçesi Tasarımı
|04-11 Şubat 2023, Cumartesi
|07-14 Ocak 2023, Cumartesi
|18-25 Şubat 2023, Cumartesi
|21-28 Ocak 2023, Cumartesi
|Organik Tarım ve Sebze Yetiştiriciliği
|21-28 Ocak 2023, Cumartesi
|18-25 Şubat 2023, Cumartesi
|04-11 Şubat 2023, Cumartesi
|07-14 Ocak 2023, Cumartesi
|Meyve Yetiştiriciliği
|18-25 Şubat 2023, Cumartesi
|28 Ocak 2023,Cumartesi
|14 Ocak 2023, Cumartesi
|11 Şubat 2023, Cumartesi
|Dış Mekan BitkileriÇalılar, Mevsimlik Çiçekler, Yer Örtücüleri
|04-11 Şubat 2023, Cumartesi
|07-14 Ocak 2023, Cumartesi
|18-25 Şubat 2023, Cumartesi
|21-28 Ocak 2023, Cumartesi
|TARIM VE BAHÇIVANLIK HAFTA İÇİ
|Konu
|Mutlukent Kent ve Tarım Hobi Evi (Ümitköy)
|Ata Kent ve Tarım Hobi Evi (Öveçler)
|Temel Sebze Yetiştiriciliği
|01-15 Şubat, Çarşamba
|02-16 Şubat, Perşembe
|Teraryum Yapımı
|22 Şubat-01 Mart, Çarşamba
|23 Şubat- 02 Mart, Perşembe
|Budama (Meyve Ağaçları, Asma, Gül ve Çalı)
|15-29 Mart, Çarşamba
|9-23 Mart, Perşembe
|Dış Mekan BitkileriÇalılar, Mevsimlik Çiçekler, Yer Örtücüleri
|5 Nisan, Çarşamba
|30 Mart, Perşembe
|Aşılama
|12 Nisan, Çarşamba
|6 Nisan, Perşembe
|Bahçemizi GüzelleştiriyoruzEv Bahçesi Tasarımı
|19 Nisan, Çarşamba
|13 Nisan, Perşembe
|Sebze Çeşitlerinin Yetiştiriciliği (Domates, Biber Salatalık, Fasulye Mısır, Kabak, Kavun Çilek ve Marul Nasıl Yetiştir?)
|26 Nisan 17 Mayıs, Çarşamba
|27 Nisan- 18 Mayıs, Perşembe
|Evde Kompost Yapımı
|24 Mayıs, Çarşamba
|25 Mayıs, Perşembe
|Meyve Ağaçlarında Görülen Hastalıklar
|31 Mayıs, Çarşamba
|1 Haziran, Perşembe
|Tıbbi Ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği
|1 Haziran, Çarşamba
|8 Haziran, Perşembe
|Organik Pazar Gerçekten Organik Mi?
|14 Haziran, Çarşamba
|15 Haziran, Perşembe
|Doğal Bitki Koruma Yöntemleri
|21 Haziran, Çarşamba
|22 Haziran, Perşembe