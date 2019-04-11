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11 Nisan 2019
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Bir Çankaya Masalı
Bir Çankaya Masalı
Yerel Haberler

Çankayalı öğrencilerden masal gibi sergi

Editör Editör

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Çankaya evlerinde görsel sanatlar eğitimi alan 150 öğrencinin masal kahramanlarını resmettikleri “Bir Çankaya Masalı” sergisi yarın (10 Nisan 2019) Zülfü Livaneli Kültür Merkezi’nde açılıyor

Kültür-sanat etkinlikleri ile Başkentin kalbi olan Çankaya, Nisan ayında birbirinden güzel etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Çankaya evlerinde görsel sanatlar eğitimi alan 5-12 yaş arası 150 öğrencinin masal kahramanlarını tablolarına aktardıkları “Bir Çankaya Masalı” sergisi yarın ( 10 Nisan 2019) Zülfü Livaneli Kültür Merkezi’nde açılıyor. 

20 NİSAN’A KADAR AÇIK

Çankaya evlerindeki eğitimlerde kara kalemden, akrilik boyaya kadar birçok teknikle ders alan öğrenciler, aynı zamanda ünlü sanatçıların eserlerini de tanıyor. Yoğun etkinliklerle geçen dönemin ardında öğrencilerin ortaya koydukları “masal kahramanları” temalı “Bir Çankaya Masalı” sergisi 20 Nisan’a kadar  açık kalacak.

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Editör
Editörhttps://sonsoz.com.tr

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