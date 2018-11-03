Çankaya Belediyesi ilçe sınırları içerisinde eğitim gören ilköğretim öğrencilerini müze ile buluşturuyor.

Çankaya Belediyesi ilçede eğitim gören ilköğretim öğrencilerini müze ile tanıştırıyor. Anadolu Sanat Tarihçileri Derneği ile ortaklaşa yürütülen proje ile ilköğretim çağındaki öğrencileri Anadolu Medeniyetler Müzesi’ne götüren ve eski çağlarla tanıştıran Çankaya Belediyesi proje kapsamında çocukların müzeye servislerle geliş gidişlerinden yemek ihtiyacına kadar her türlü desteği de ücretsiz sağlamış oluyor.

Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı Nafiz Kaya’nın da eşlik ettiği öğrenciler ilk defa müzeye gitmenin heyecanını ve mutluluğunu yaşarken Hacettepe Üniversitesi Sanat Tarihi öğrencileri rehberliğinde müzeyi merakla gezdiler.

Çankaya Belediyesi ile işbirliği halinde gerçekleştirdikleri proje ile birçok çocuğun hayaline kavuşmasında ön ayak olmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirten Anadolu Sanat Tarihçileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Pelin Şahin Tekinalp başta Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen olmak üzere projede emeği geçen herkese teşekkür etti.

Şehit Battal İlgün İlkokulunda eğitim gören 21 kişilik kafile kendilerine dağıtılan kil tabletler üzerine çivi yazısı yazdılar. Müze Gönüllüleri çantaları ile müzeyi gezmenin keyfini yaşayan çocuklar hayatlarında unutamayacakları bir geçirdiler.