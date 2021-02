Çankaya’dan yeni yatırımlar

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in “21. Yüzyılın halk evleri” olarak nitelediği Çankaya Evlerinin 30’uncusu Beytepe’de açılacak. Çok amaçlı salonu ve atölyeleriyle dikkat çeken yeni Çankaya Evi; doktor, akademisyen, aydın, yazar Türkan Saylan’ın adını yaşatacak.





Çankaya Belediyesi yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Sokullu Mehmet Paşa Mahallesi’nde bin 242 metrekare alan üzerinde yükselen Öveçler Çankaya Evi’nin ardından, Beytepe’de 667 metrekare büyüklüğündeki yeni Çankaya Evi’nde de çalışmalar son aşamaya geldi. Akademisyen, aydın, yazar, Prof. Dr. Türkan Saylan’ın adını Çankaya’da yaşatacak Çankaya Evi, okuma odası, kitaplığı, çok amaçlı salonu ve geniş atölyeleriyle Çankayalılara hizmet verecek.



EĞİTİMLE AYDINLIK GELECEĞE

Çankaya’da üretilen her hizmetin halk yararına olduğunu kaydeden Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Göreve başladığımda 14 olan Çankaya Evi sayısını kısa sürede 30’a çıkardık. Beytepe’de hizmete açacağımız yeni Çankaya Evimize hayatı ve mücadelesiyle herkese örnek olan Türkan Saylan hocamızın ismini vermenin gururunu yaşıyoruz. Sosyal hukuk devleti isteyen bizler, Cumhuriyete sahip çıkmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. 21. Yüzyılın halk evleri olarak nitelediğimiz Çankaya evlerimizin çoğaltarak aydınlık bir gelecek için çalışıyoruz ” diye konuştu.

Türkan Saylan Çankaya Evi’nin bölgeye değer katacağını vurgulayan Taşdelen şöyle devam etti: “Halkın olanı halka döndürüyor, bütçemizdeki her kuruşu halkımız için kullanıyoruz. Çankayamızı rant-beton istilasından kurtarmak için mücadele veriyoruz. Sosyal ve kamucu belediyecilik anlayışımızı artırarak sürdüreceğiz. Hiçbir ayrım yapmadan her hizmeti tüm yurttaşlarımıza ulaştıracağız” diye konuştu.