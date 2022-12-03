Çankaya’dan Sıcak Hizmetler

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Çankaya Belediyesi, bambaşka hizmetlerle halka destek oluyor. Farklı alanlardaki çalışmalarla gündeme gelirken vatandaşı memnun ediyor.

Hazal Ergen/Ankara

Halka sağladığı maddi, manevi desteklerle son günlerde kendini gösteren Çankaya Belediyesi, daha önceki yıllarda yaptığı gibi halka sıcak çorba ikramında bulundu. Aynı zamanda doğal, sertifikalı ürünlerle pazar yerleri uygulamasının da mevcut olduğu belirtildi.

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Halkın İçini Isıtan Hizmet

Çankaya Belediyesi kapsamında, Gökalp Caddesi’nde bulunan Başkanlık Binası, ODTÜ, Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü, Koru Metrosu ve Beşevler’de, sıcak çorba dağıtımı başlatıldı. Belediye, soğuk havanın kendini gösterdiği Ankara’da saat 07.00-09.00 arasında sıcak çorba ikramıyla ‘günaydın’ diyor. Kızılay’dan geçen Başkentlileri, kentin en yoğun olduğu saatlerde, Başkanlık Binası önünde sıcak çorba ile karşılayan Belediye, Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü, Ortadoğu Teknik Üniversitesi A1 kapısı Hacettepe Üniversitesi mevkiinde Koru Metrosu, Gazi ve Ankara’da Üniversitelerinin bulunduğu Beşevler’de de öğrencilere ve vatandaşlara sıcak çorba ikramında bulunuyor. 2015 senesinden beri yaklaşık bir buçuk milyon kişiye sıcak çorba ikram eden Belediye’nin, bu hizmeti kış ayının sonuna dek sürdüreceği bildiriliyor.

En Doğal Uygulama

Bir başka hizmet olarak Çankaya Belediyesi, halka doğal tarım ürünleriyle de hizmet veriyor. Ankara’nın ilk organik pazarı olan Çankaya Belediyesi Ayrancı Organik Ürünler Pazarı, on beşinci yaşına girerken aynı kapsamda kurulan Ümitköy Organik ve Doğal Ürünler Pazarı Ankaralılardan ziyaret görmeye başladı.

Ekolojik sistemde hatalı tarımsal çalışmalar sonucu galiba doğal dengeyi yeniden kurtarmak için ve yönetimde sadece miktar artışını değil aynı zamanda ürün kalitesini de yükselmesini amaçlayan alternatif bir üretim şekli olan iyi ve doğal tarım ürünlerinin halka ulaştığı Ayrancı ve Ümitköy Organik Ürün Pazarlarında, üretici ile tüketici Pazar günü bir araya geliyor. İyi tarım ve doğal ürünler, ekolojik dengenin yeniden sağlanması ve yeni nesile sağlıklı bir gelecek bırakabilmek için son derece önem taşımaktayken Çankaya Belediyesi ‘İyi ve Organik Tarım’a destek oluyor. Ayrancı Organik Ürünler Pazarı, her ayın ilk Pazarı kurulan antika pazarı kurulduğu günler dışında her Pazar yerini alıyor.

Belediye’nin Gözetiminde

Ayrancı ve Ümitköy Organik Pazarları’nda, sayısı 50’den çok üretici 141 tezgahta, 118 farklı ürünle vatandaşlara doğal, sağlıklı, organik ve tarımsal ürününü satarken alıcılar da tezgahtaki sertifikalar sayesinde aldığı ürünün yerini, hangi şartlarda üretildiğini görme hakkına sahip oluyor. Doğal Ürünler Pazarı’nda organik ürün sertifikası olmayan ürünlerin girmesine ve satılmasına izin verilmiyor. Ürünün her türlü kaydı ve kontrolü, Belediye yetkilileri tarafından gerçekleştiriliyor.

Ümitköy ve Ayrancı Doğal Pazarları’na Ankara’nın diğer ilçeleri Ayaş, Güdül, Çubuk, Kalecik’in köylerinde yetişen, iyi ve doğal tarım ürünlerinin satışı da yapılarak pazar müşterilerinin katılımlarını sağlamak, organik tarım konusunda halkı bilinçlendirmek amacıyla sene boyunca şenliklerden toplantılara kadar türlü faaliyetler de düzenleniyor.

Esnafın Yüzü Gülüyor

Konu hakkında Esnaf Şeref Şimşek: “Ürünlerimiz tamamıyla doğal, tarımsaldır. Müşteri memnuniyetimiz esastır. Zaten olumlu geri dönüşler alıyoruz. Yani halkın pazara akın ettiğini ve alımını görünce onlara hitap edebildiğimizi anlıyoruz. Çankaya Belediyesi’ne hizmetinden dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.

Esnaf Ramazan Umut Güneş: “Bu uygulama ile halkın pazarlarımıza olumlu yönelimi olmuştu. Görüyoruz ki alıcıyı memnun edebiliyoruz, Belediye’ye de desteklerinden dolayı minnet duyuyoruz. Taptaze, türlü ürünler, müşteriye her zaman cazip gelir. Bir de ürünün yapılışını, şartlarını görünce ilgisi, güveni artıyor. Böyle uygulamalar her pazar yeri için gerekli” diye konuştu.