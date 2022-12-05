ÇANKAYA’DAN SAĞLIKLI KENTLEŞMEYE KATKI

- Reklam -

Çankaya Belediyesi, planlı ve sağlıklı yapılaşma için ilçe sınırları içerisinde yer alan metruk ve tehlike arz eden binaları yıkmaya devam ediyor. Keklikpınarı Mahallesi imarın 27729 ada ile 27730 adalar üzerinde bulunan ve tehlike arz eden 28 gecekondunun yıkımını gerçekleştirildi.

Hızlı kentleşme, plansız yapılaşma nedeniyle nüfus yoğunluğu yüksek olan kentlerin en büyük sorunlarından biri olan metruk binalar, Çankaya Belediyesi ekiplerince yıkılıyor.

Tehlike arz eden, terk edilerek işgallere açık hale gelen ve harap halde bulunan yapıların tespitini yaparak yıkılması için karar çıkaran Çankaya Belediyesi, Keklikpınarı Mahallesi imarın 27729 ada ile 27730 adalar üzerinde bulunan ve tehlikeli hale elen 28 gecekondunun yıkımını gerçekleştirdi.

- Reklam -

Kötü niyetli kullanımlara açık hale gelmiş gecekondular başta olmak üzere Belediye tarafından tespiti yapılan eskimiş, tehlikeli, önemli ölçüde güvenlik ve asayiş sorunu bulunan metruk binalar yıkılarak planlı ve sağlıklı kentleşmenin önü açılıyor.

650 GECEKONDU YIKILDI

Altyapı eksikliği ve plansız yapılaşma nedeniyle büyük kentlerin en büyük sorunu haline gelen ve görüntü kirliliğine neden olan binalarla ilgili 3194 sayılı İmar Kanunu kapsamında hareket eden Çankaya Belediyesi, resmi kurumlarla işbirliği yaparak metruk yapıları ortadan kaldırıyor. Belediye bu kapsamda 2022 yılı içinde 650 gecekondunun yıkımını gerçekleştirdi.