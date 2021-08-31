Çankaya’dan okullara temizlik desteği

Çankaya Belediyesi, 2021-2022 eğitim öğretim yılının başlayacağı 6 Eylül öncesinde okullara yardımlarını sürdürüyor. Belediye ekipleri ilçe genelindeki tüm okullara sıvı sabun ve temizlik malzemesi ile 8 bin öğrenciye hijyen seti dağıtımına başladı.

Çankaya Belediyesi COVID-19 pandemisinin yeniden hız kazandığı bu dönemde okullara verdiği desteğe devam ediyor. Yüz yüze eğitim ve öğretimin başlayacağı 6 Eylül öncesinde belediye ekipleri ilçe genelindeki tüm okullara sıvı sabun ve temizlik malzemesi ile 8 bin öğrenciye hijyen seti dağıtımına başladı. Çankaya’da eğitimin hijyenik şartlarda sürdürülmesi için aralıksız çalıştıklarını ifade eden Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Ekiplerimiz kısa süre içerisinde talepte bulunan okullara 40 litre sıvı sabun ve temizlik malzemelerini ulaştıracak. Yüz yüze eğitimin başladığı, öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin okullarına döndüğü hafta ise içinde maske, kolonyalı mendil, el dezenfektanı ve kolonyanın yer aldığı hijyen setimizi özellikle, gelir seviyesi düşük bölgelerde ve köy okullarında dağıtacağız” diye konuştu.

TÜM İMKANLARIMIZI SEFERBER EDİYORUZ

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İlçedeki okulların 2021-2022 eğitim öğretim yılına sorunsuz başlaması için belediyenin tüm imkanlarını seferber ettiklerini kaydeden Taşdelen şöyle devam etti:

“Öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizin daha sağlıklı bir ortamda eğitim yapmaları amacıyla okullarımıza verdiğimiz desteği sürdürüyoruz. Çocuklarımızın sağlığı bizim için her şeyden önemlidir. Maske, temizlik ve mesafe konusunda kişisel koruma alışkanlığı edinen çocuklarımızın eğitim aldığı okulların da hijyenini sağlamak için tüm ekiplerimizle çalışıyor, tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Eğitimin aksamaması için biz de yerel yönetim olarak elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Korona virüs pandemisinden bir an önce kurtulmak için hepimiz özellikle aşı konusunda hassasiyet göstermeliyiz. Çocuklarımızın ve hepimizin normal hayata dönmesinin en kısa yolu aşılanma ve alacağımız tedbirlerdir.”

“AŞILANDIKÇA AŞILACAK”

Öte yandan, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, sosyal medya ve açık hava iletişim mecralarında Covid-19’a karşı aşılanma çağrısı başlattı. Çankaya Belediyesinin tüm billboard, raket ve kuleboardlarında yer alan “Aşılandıkça Aşılacak” başlıklı kampanya ile tüm Ankaralıları COVID-19 salgına aşı olmaya çağırdı. Okulların açılışı öncesinde aşılanma sayılarının artması gerektiğini vurgulayan Taşdelen, “Virüsü yenmek için aşılarımızı yaptırmalıyız. Varyantları ile birlikte salgın yeniden hız kazanmadan tüm önlemlerimizi almalıyız. Artık salgınla değil, sağlıkla yaşayalım” dedi.