Çankaya’dan öğrencilere ısıtan destek

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Çankaya Belediyesi, ilkokul öğrencilerine ücretsiz sıcak öğle yemeği hizmeti sağlarken soğuk havanın kendini göstermesiyle bot ve mont desteğinde de bulunuyor. Çocukların geleceği simgelediği vurgulanıyor.

Hazal Ergen/Ankara

Çankaya Belediyesi Sosyal Belediyecilik uygulamaları ile halkın refahını sağlamaya çalışıyor. İlkokul öğrencilerine sıcak, ücretsiz öğle yemeği imkanı sunarken havaların soğumasıyla beraber bot ve mont yardımı yapıyor.

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‘Ne Ekersek Onu Biçeriz’

Çankaya Belediyesi, maddi durumu zayıf olan ailelerin çocuklarına bot ve mont desteğini sağlıyor. Bu yardımlardan oluşan paketler, öğrencilere ulaştırılmak üzere okul idarecilerine teslim ediliyor. Çankaya Belediyesi, aynı zamanda Halk Kart desteği alan ailelerin çocuklarına da el uzatıyor.

Herhangi bir şekilde ayrım yapmaksızın tüm Çankayalılara eşit hizmetleri sunduklarını aktaran Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen şöyle konuştu: “Biz, en çok çocukların belediyesiyiz diyoruz. Çünkü çocuklar bizim geleceğimiz. Bunları sağlıklı gelişimi, eğitimi, beslenmesi her şeyden önce gelir. Ekonomik şartları göz önünde bulundurarak çocuklarımız aç kalmasın diye en çok da dar gelirli bölgelerdeki okullarda beslenme saatine sıcak yemek götürüyoruz. Çocukların, okullarda sağlıklı eğitim, öğretim görebilmeleri için okullarda tadilat yapıyoruz. Kış aylarında üşümesinler diye her yıl ihtiyacı olan çocuklara bot ve mont armağan ediyoruz. Ne ekersek onu biçeriz. Biz yetişkinler ve yöneticiler çocuklarımızı geleceğe sağlıklı şekilde hazırlayalım ki ülkemizin de yarınları aydınlık olsun.”

Hem Öğrenciye Hem Veliye Destek

Çankaya Belediyesi, tüm eğitim-öğretim yılı boyunca günlük olarak ücretsiz öğle yemeği dağıtıyor. Bu çalışma kapsamında öncelikli olarak dar gelirli ailelerin yaşadığı mahallelerdeki okullar seçilerek her öğle vakti, öğrencilerin sıcak yemekleri masalarına bırakılıyor.

Belediye olarak göreve geldiklerinden beri halkçı yönetim ve sosyal belediyecilik alanında birçok projeyi uygulamaya geçirdiklerini belirten Taşdelen: “Okullarımız açıldı, biz de Çankaya Belediyesi olarak 3.000 ilkokulu öğrencimizin sıcak öğle yemeğini sıralarına kadar götürmeye başladık. Artık velilerimiz, çocuğumun beslenme çantasına ne koyacağım, diye düşünmeyecek. Aile ekonomisine çok büyük katkıda bulunmuş olacağız. Pandeminin ardından geçtiğimiz yıl tüm üniversite öğrencilerimize yemekhanelerimizi açmıştık. Şimdiyse ilkokul öğrencilerimize her gün bir öğün sıcak yemeklerini okullarına, sıralarına götürüyoruz. 8 yıl boyunca 250 devlet okulumuzun, bu yıl da 20 okulumuzun tadilatını yaptık. Eğitime her manada destek vermeyi sürdüreceğiz” açıklamalarında bulundu.