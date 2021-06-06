Çankaya’dan müzik emekçilerine destek

Çankaya Belediyesi’nin müzisyenlere maddi destek amacıyla hayata geçirdiği “Çankaya Bir Sahne” etkinlikleri başlıyor. İlk gün etkinlikleri, 7 Haziran’da Kuğulu Park ve Bahçelievler Eser Park’ta saat 15.00’te gerçekleşecek.

Çankaya Belediyesinden pandemi koşulları nedeniyle çalışamayan müzisyenlere maddi destek. Pandemi nedeniyle geçen yıldan bu yana çalışamayan tiyatrolara, müzik emekçilerine destek veren Çankaya Belediyesi yeni bir etkinlikle müzisyenlere desteğini sürdürüyor. “Çankaya Bir Sahne” etkinliğine katılmak isteyen müzisyenlere kısa süre önce çağrıda bulunan ve 138 müzisyene sahnesini açan Çankaya Belediyesi, ilk etkinliklere 7 Haziran’da başlıyor. İlk gün etkinlikleri Kuğulu Park ve Bahçelievler Eser Park’ta saat 15.00 itibariyle başlayacak.

“BU YAZ 400 MÜZİSYENE DESTEK OLACAĞIZ”

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Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, pandemi koşullarında sanata ve sanatçıya desteği sürdüreceklerini belirterek, “Pandemi süreci ekonomik ve sosyal açıdan toplumun büyük bir kesimini etkiledi. Müzisyen dostlarımız da pandemi nedeniyle zor günler geçiriyor. Biz de belediye olarak bu zorluklara bir nebze olsun derman olmak için ‘Müzik Çankaya’da Sahne Sokakta’ dedik ve parklarımızda mini konserler düzenleme kararı aldık. Şimdilik 138 müzisyen arkadaşımız, 18 Haziran’a kadar pandemi kuralları çerçevesinde parklarımızda konserler verecek. Bu yaz düzenleyeceğimiz çeşitli etkinliklerde toplamda 400 müzisyenimize maddi destek sağlayacağız. Zor günleri aşabilmenin yolu dayanışmadan ve birlikte olmaktan geçer” diye konuştu.

7-18 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek “Çankaya Bir Sahne” etkinlik programı şöyle;

7 HAZİRAN 2021 PAZARTESİ

Kuğulu Park

15:00 – Utku Ve Sercan

16:00 – Figen Genç

17:00 – Seda Savaş

Bahçelievler Eser Park

15:00 – Oğulcan Sönmez

16:00 – Bio Akustik

17:00 – Grup Herdem

8 HAZİRAN 2021 SALI

Zafer Park

15:00 – Ankara Modern

16:30 – Serkan Biricik

17:30 – Cigales

Esat Özgürlük Parkı

14:00 – Efecan Şengül

15:00 – S. Çağrı Kurt

16:30 – Barış Çetin

17:30 – Ertan Demir

9 HAZİRAN 2021 ÇARŞAMBA

Bahçelievler Metin Oktay Parkı

15:00 – Evren Kalaycıoğlu T

16:30 – Slug’s

17:30 – Sinağrit Baba

10 HAZİRAN 2021 PERŞEMBE

Ahmed Arif Parkı

15:00 – Erol Albayrak

16:00 – Tuncer Çakır

17:00 – Malik İnci

18:00 – Serdar Çokatak

11 HAZİRAN 2021 CUMA

Can Yücel Parkı

16:00 – Grup Giz

18:00 – Emrah Taştan

Esat Özgürlük Parkı

16:00 – Ertuğrul Tozan

18:00 – Erhan Eren

19:00 – Hasan Balan

12 HAZİRAN 2021 CUMARTESİ

Zafer Park

15:00 – Hasan Karakelle

17:00 – Grup Liva

Uğur Mumcu Parkı

15:00 – Ceyhun Güneş

16:00 – Burak Kartal

18:00 – The Five Horsemen

Muharrem Dalkılıç Parkı

15:00 – Vedat Maktay

16:00 – Öm&Er Duo

17:30 – Grup Seyir

14 HAZİRAN 2021 PAZARTESİ

Kuğulu Park

15:00 – Fasıl Ankara

16:30 – Ulaş Akyol

17:30 – Boyalı Kuş

15 HAZİRAN 2021 SALI

Bahçelievler Eser Park

15:00 – Sidar Taş

16:00 – Deniz Ataş

18:00 – Naciye Temur

16 HAZİRAN 2021 ÇARŞAMBA

Ahlatlıbel Atatürk Parkı

15:00 – Grup Sade

16:00 – Ali Cem Yeşilyurt

17:00 – Kubilay Metin

18:00 – Halil Yalçıner

17 HAZİRAN 2021 PERŞEMBE

Can Yücel Parkı

16:00 – İsmail İçen

18:00 – Murat Tunca Bayoğlu

19:00 – İhsan Bekir Matur

18 HAZİRAN 2021 CUMA

Uğur Mumcu Parkı

15:00 – Mustafa Levent Özağca

16:30 – Nonetet

18:00 – Mojo Town