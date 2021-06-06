Çankaya’dan müzik emekçilerine destek

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Çankaya Belediyesi’nin müzisyenlere maddi destek amacıyla hayata geçirdiği  “Çankaya Bir Sahne” etkinlikleri başlıyor. İlk gün etkinlikleri, 7 Haziran’da Kuğulu Park  ve Bahçelievler Eser Park’ta saat 15.00’te gerçekleşecek.  

Çankaya Belediyesinden pandemi koşulları nedeniyle çalışamayan müzisyenlere maddi destek. Pandemi nedeniyle geçen yıldan bu yana çalışamayan tiyatrolara, müzik emekçilerine destek veren Çankaya Belediyesi yeni bir etkinlikle müzisyenlere desteğini sürdürüyor. “Çankaya Bir Sahne” etkinliğine katılmak isteyen müzisyenlere kısa süre önce çağrıda bulunan ve 138 müzisyene sahnesini açan Çankaya Belediyesi, ilk etkinliklere 7 Haziran’da başlıyor. İlk gün etkinlikleri Kuğulu Park ve Bahçelievler Eser Park’ta saat 15.00 itibariyle başlayacak.   

“BU YAZ 400 MÜZİSYENE DESTEK OLACAĞIZ” 

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Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, pandemi koşullarında sanata ve sanatçıya desteği sürdüreceklerini belirterek, “Pandemi süreci ekonomik ve sosyal açıdan toplumun büyük bir kesimini etkiledi. Müzisyen dostlarımız da pandemi nedeniyle zor günler geçiriyor. Biz de belediye olarak bu zorluklara bir nebze olsun derman olmak için ‘Müzik Çankaya’da Sahne Sokakta’ dedik ve parklarımızda mini konserler düzenleme kararı aldık. Şimdilik 138 müzisyen arkadaşımız, 18 Haziran’a kadar pandemi kuralları çerçevesinde parklarımızda konserler verecek. Bu yaz düzenleyeceğimiz çeşitli etkinliklerde toplamda 400 müzisyenimize maddi destek sağlayacağız. Zor günleri aşabilmenin yolu dayanışmadan ve birlikte olmaktan geçer” diye konuştu. 

7-18 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek “Çankaya Bir Sahne” etkinlik programı şöyle;  

7 HAZİRAN 2021 PAZARTESİ 

Kuğulu Park 

15:00 – Utku Ve Sercan    

16:00 – Figen Genç                    

17:00 – Seda Savaş                 

Bahçelievler Eser Park 

15:00 – Oğulcan Sönmez           

16:00 –  Bio Akustik                     

17:00 –  Grup Herdem   

8 HAZİRAN 2021 SALI 

Zafer Park 

15:00 – Ankara Modern        

16:30 – Serkan Biricik           

17:30 – Cigales    

Esat Özgürlük Parkı 

14:00 –  Efecan Şengül          

15:00 –  S. Çağrı Kurt                 

16:30 –  Barış Çetin                  

17:30 –  Ertan Demir    

9 HAZİRAN 2021 ÇARŞAMBA 

Bahçelievler Metin Oktay Parkı 

15:00 – Evren Kalaycıoğlu T          

16:30 – Slug’s                                   

17:30 – Sinağrit Baba        

10 HAZİRAN 2021 PERŞEMBE 

Ahmed Arif Parkı 

15:00 – Erol Albayrak     

16:00 – Tuncer Çakır    

17:00 –  Malik İnci                     

18:00 –  Serdar Çokatak   

11 HAZİRAN 2021 CUMA 

Can Yücel Parkı 

16:00 – Grup Giz                           

18:00 – Emrah Taştan                

Esat Özgürlük Parkı 

16:00 – Ertuğrul Tozan    

18:00 – Erhan Eren            

19:00 – Hasan Balan    

12 HAZİRAN 2021 CUMARTESİ 

Zafer Park 

15:00 – Hasan Karakelle   

17:00 – Grup Liva 

Uğur Mumcu Parkı 

15:00 –  Ceyhun Güneş               

16:00 –  Burak Kartal                   

18:00 – The Five Horsemen  

Muharrem Dalkılıç Parkı 

15:00 – Vedat Maktay    

16:00 – Öm&Er Duo              

17:30 – Grup Seyir    

14 HAZİRAN 2021 PAZARTESİ 

Kuğulu Park 

15:00 – Fasıl Ankara                

16:30 – Ulaş Akyol                   

17:30 – Boyalı Kuş   

15 HAZİRAN 2021 SALI 

Bahçelievler Eser Park 

15:00 – Sidar Taş           

16:00 – Deniz Ataş           

18:00 – Naciye Temur  

16 HAZİRAN 2021 ÇARŞAMBA 

Ahlatlıbel Atatürk Parkı 

15:00 –  Grup Sade   

16:00 – Ali Cem Yeşilyurt    

17:00 – Kubilay Metin         

18:00 – Halil Yalçıner  

17 HAZİRAN 2021 PERŞEMBE 

Can Yücel Parkı  

16:00 – İsmail İçen                       

18:00 – Murat Tunca Bayoğlu  

19:00 – İhsan Bekir Matur  

18 HAZİRAN 2021 CUMA 

Uğur Mumcu Parkı 

15:00 – Mustafa Levent Özağca 

16:30 – Nonetet                      

18:00 – Mojo Town                   

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