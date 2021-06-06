Çankaya’dan müzik emekçilerine destek

Çankaya Belediyesi’nin müzisyenlere maddi destek amacıyla hayata geçirdiği “Çankaya Bir Sahne” etkinlikleri başlıyor. İlk gün etkinlikleri, 7 Haziran’da Kuğulu Park ve Bahçelievler Eser Park’ta saat 15.00’te gerçekleşecek.
Çankaya Belediyesinden pandemi koşulları nedeniyle çalışamayan müzisyenlere maddi destek. Pandemi nedeniyle geçen yıldan bu yana çalışamayan tiyatrolara, müzik emekçilerine destek veren Çankaya Belediyesi yeni bir etkinlikle müzisyenlere desteğini sürdürüyor. “Çankaya Bir Sahne” etkinliğine katılmak isteyen müzisyenlere kısa süre önce çağrıda bulunan ve 138 müzisyene sahnesini açan Çankaya Belediyesi, ilk etkinliklere 7 Haziran’da başlıyor. İlk gün etkinlikleri Kuğulu Park ve Bahçelievler Eser Park’ta saat 15.00 itibariyle başlayacak.
“BU YAZ 400 MÜZİSYENE DESTEK OLACAĞIZ”
Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, pandemi koşullarında sanata ve sanatçıya desteği sürdüreceklerini belirterek, “Pandemi süreci ekonomik ve sosyal açıdan toplumun büyük bir kesimini etkiledi. Müzisyen dostlarımız da pandemi nedeniyle zor günler geçiriyor. Biz de belediye olarak bu zorluklara bir nebze olsun derman olmak için ‘Müzik Çankaya’da Sahne Sokakta’ dedik ve parklarımızda mini konserler düzenleme kararı aldık. Şimdilik 138 müzisyen arkadaşımız, 18 Haziran’a kadar pandemi kuralları çerçevesinde parklarımızda konserler verecek. Bu yaz düzenleyeceğimiz çeşitli etkinliklerde toplamda 400 müzisyenimize maddi destek sağlayacağız. Zor günleri aşabilmenin yolu dayanışmadan ve birlikte olmaktan geçer” diye konuştu.
7-18 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek “Çankaya Bir Sahne” etkinlik programı şöyle;
7 HAZİRAN 2021 PAZARTESİ
Kuğulu Park
15:00 – Utku Ve Sercan
16:00 – Figen Genç
17:00 – Seda Savaş
Bahçelievler Eser Park
15:00 – Oğulcan Sönmez
16:00 – Bio Akustik
17:00 – Grup Herdem
8 HAZİRAN 2021 SALI
Zafer Park
15:00 – Ankara Modern
16:30 – Serkan Biricik
17:30 – Cigales
Esat Özgürlük Parkı
14:00 – Efecan Şengül
15:00 – S. Çağrı Kurt
16:30 – Barış Çetin
17:30 – Ertan Demir
9 HAZİRAN 2021 ÇARŞAMBA
Bahçelievler Metin Oktay Parkı
15:00 – Evren Kalaycıoğlu T
16:30 – Slug’s
17:30 – Sinağrit Baba
10 HAZİRAN 2021 PERŞEMBE
Ahmed Arif Parkı
15:00 – Erol Albayrak
16:00 – Tuncer Çakır
17:00 – Malik İnci
18:00 – Serdar Çokatak
11 HAZİRAN 2021 CUMA
Can Yücel Parkı
16:00 – Grup Giz
18:00 – Emrah Taştan
Esat Özgürlük Parkı
16:00 – Ertuğrul Tozan
18:00 – Erhan Eren
19:00 – Hasan Balan
12 HAZİRAN 2021 CUMARTESİ
Zafer Park
15:00 – Hasan Karakelle
17:00 – Grup Liva
Uğur Mumcu Parkı
15:00 – Ceyhun Güneş
16:00 – Burak Kartal
18:00 – The Five Horsemen
Muharrem Dalkılıç Parkı
15:00 – Vedat Maktay
16:00 – Öm&Er Duo
17:30 – Grup Seyir
14 HAZİRAN 2021 PAZARTESİ
Kuğulu Park
15:00 – Fasıl Ankara
16:30 – Ulaş Akyol
17:30 – Boyalı Kuş
15 HAZİRAN 2021 SALI
Bahçelievler Eser Park
15:00 – Sidar Taş
16:00 – Deniz Ataş
18:00 – Naciye Temur
16 HAZİRAN 2021 ÇARŞAMBA
Ahlatlıbel Atatürk Parkı
15:00 – Grup Sade
16:00 – Ali Cem Yeşilyurt
17:00 – Kubilay Metin
18:00 – Halil Yalçıner
17 HAZİRAN 2021 PERŞEMBE
Can Yücel Parkı
16:00 – İsmail İçen
18:00 – Murat Tunca Bayoğlu
19:00 – İhsan Bekir Matur
18 HAZİRAN 2021 CUMA
Uğur Mumcu Parkı
15:00 – Mustafa Levent Özağca
16:30 – Nonetet
18:00 – Mojo Town