Çankaya’dan kaldırım çalışması

İlçede kaldırımsız ve asfaltsız sokak bırakmamak için tüm birimleriyle çalışmalarını sürdüren Çankaya Belediyesi, sokaklardaki kaldırımları bahçe bordürü, tretuvar ile sağlam hale getiriyor. Son zamanlarda yağan kar ve yağmurla birlikte yıpranan kaldırımları da onarıyor. Karataş Mahallesinde yer alan Beton ve Beton Elemanları Üretim Tesisindeki kendi ürettiği taşları ilçedeki sokaklarda kullanan Çankaya Belediyesi kendi işçisiyle üretim yapmanın gururunu yaşıyor.
HER ŞEY HALKIMIZIN MUTLULUĞU İÇİN
Pandemi süreci ile birlikte yerel yönetimler düzeyinde sorumluluklarının bir kat daha arttığını belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Zorlu bir dönemden geçtiğimiz bu günleri vatandaşlarımızla birlikte el ele vererek atlatacağız. Vatandaşlarımız bu dönemde parklara giderek nefes alıyorlar. Bizler de sokaklarımızda ve parklarımızda bulunan kaldırımları yeniliyoruz. Onların mutluluğu bizim mutluluğumuz” diye konuştu.
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