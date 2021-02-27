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Çankaya’dan kaldırım çalışması

Çankaya Belediyesi pandemi koşullarında bir yandan vatandaşların sağlığı konusunda tedbirlerini alırken bir yandan da temel belediyecilik çalışmalarını sürdürüyor.

İlçede kaldırımsız ve asfaltsız sokak bırakmamak için tüm birimleriyle çalışmalarını sürdüren Çankaya Belediyesi, sokaklardaki kaldırımları bahçe bordürü, tretuvar ile sağlam hale getiriyor. Son zamanlarda yağan kar ve yağmurla birlikte yıpranan kaldırımları da onarıyor. Karataş Mahallesinde yer alan Beton ve Beton Elemanları Üretim Tesisindeki kendi ürettiği taşları ilçedeki sokaklarda kullanan Çankaya Belediyesi kendi işçisiyle üretim yapmanın gururunu yaşıyor. 

HER ŞEY HALKIMIZIN MUTLULUĞU İÇİN 

Pandemi süreci ile birlikte yerel yönetimler düzeyinde sorumluluklarının bir kat daha arttığını belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Zorlu bir dönemden geçtiğimiz bu günleri vatandaşlarımızla birlikte el ele vererek atlatacağız. Vatandaşlarımız bu dönemde parklara giderek nefes alıyorlar. Bizler de sokaklarımızda ve parklarımızda bulunan kaldırımları yeniliyoruz. Onların mutluluğu bizim mutluluğumuz” diye konuştu. 

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Etiketler: Çankaya BelediyesiKaldırım çalışması
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