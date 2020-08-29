Çankaya Belediyesi, 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla “Barış Karikatürleri Sergisi” açıyor. Zülfü Livaneli Kültür Merkezi’nin açık alanında kurulacak ve belediyenin Youtube kanalı üzerinden “sanal” olarak yayınlanacak sergide, dünyanın farklı ülkelerinden karikatüristlerin barış konulu eserleri yer alacak.



Çankaya Belediyesi 1 Eylül Dünya Barış Günü’nü “Barış Karikatürleri Sergisi” ile kutlayacak. Zülfü Livaneli Kültür Merkezi’nin açık alanında kurulacak ve belediyenin Youtube kanalı üzerinden “sanal” olarak yayınlanacak sergide, dünyanın farklı ülkelerinden karikatüristlerin barışa konulu eserleri yer alacak. Karikatürcüler Derneği’yle ortaklaşa düzenlenen sergi, 1-21 Eylül tarihleri arasında sanatseverlerle buluşacak.

SANAL OLARAK DA GEZİLEBİLECEK

Türk ve dünya karikatüristlerinin gözünden “Barış”ı anlatan eserlerin yer alacağı serginin açılışı, 1 Eylül Salı Günü Zülfü Livaneli Kültür Merkezi bahçesinde yapılacak. Sanatseverler sergiyi Çankaya Belediyesi’nin sosyal medya platformlarından da sanal olarak gezebilecek.

Serginin açılışı öncesi konuşan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, pandemi sürecini de dikkate alarak sergiyi hem fiziksel hem de sanal olarak tüm Türkiye’ye sunmanın gururunu yaşayacaklarını söyledi. Barışa duyulan özlemle kutlanmakta olan 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde barışı yücelten bu önemli sergiye Çankaya Belediyesi olarak ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını kaydeden Taşdelen “Sanat da aslında barışa giden yolda en büyük güçlerden bir tanesi. Hiçbir doğruyu eğip bükmeden doğruyu bir ayna gibi bizlere yansıtan bir görev görüyor karikatürler… Bazen sözle anlatılamayan bir şeyi bir çizgiyle anlatabiliyor. İşte bu yüzden dünyadan ve ülkemizden birçok eserin bulunduğu sergiyi tüm Türkiye ile buluşturacağımız için mutluyuz.Bu eserleri bizlere yansıtan ve emeği geçen herkese şimdiden sonsuz teşekkür ediyorum” dedi.