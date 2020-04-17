Çankaya Belediyesi dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan salgın hastalığına karşı tedbirlerini birçok yerde sürdürürken sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaş ve üzeri ilçe sakinlerinin ihtiyaçlarını kurduğu Destek Merkezi aracılığıyla karşılıyor.

Çankaya Belediyesi küresel boyutta salgına neden olan koronavirüse karşı kurduğu birimlerle mücadele ederken sağlıkları açısından sokağa çıkmaları yasak olan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşların alışveriş, eczane, gaz ve su kart dolum işlemlerini Zübeyde Hanım Sosyal Tesisinde kurduğu Destek Merkezi aracılığıyla karşılıyor.

Koronavirüs salgınına karşı etkin mücadele kapsamında birçok tedbiri ilçe genelinde sürdüren Çankaya Belediyesi evlerinden çıkamayan ve yakınları olmadığı için ihtiyaçlarını karşılayamayan 65 yaş ve üzerindeki ilçe sakinlerine yalnız olmadıklarını hatırlattı.

Belediyenin kurduğu Destek Merkezinde bulunan 458 90 30 numaralı telefon ile Çözüm Merkezinin 444 06 01 numaralı telefonlarını arayarak ihtiyaçlarını bildiren vatandaşlara, Destek Merkezinde bulunan belediye çalışanları hizmet veriyor.

BELEDİYENİN BU HİZMETİNİ ÇOK BEĞENDİM

Çankaya Belediyesinin 65 yaş ve üzerindeki vatandaşları düşünerek uygulamaya koyduğu hizmetten faydalanan ve çok memnun kalan 72 yaşındaki Gönül Mangıtlı uygulamanın evden çıkamayan Çankayalılar için çok büyük bir önemi olduğunu belirtirken başta Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen olmak üzere kendilerine çok ilgili davranan belediye çalışanlarına teşekkür etti.

SABAH TELEFON ETTİM HEMEN GELDİLER

Çankaya Belediyesi Destek Merkezine telefon etmesinin ardından çok fazla zaman geçmeden belediye çalışanlarını kapısında görmekten büyük mutluluk duyduğunu ifade eden 80 yaşındaki Hadi Çankaya, sokağa çıkamadıkları bu zamanlarda Çankaya Belediyesinin yardım elini kendilerine uzattığını dile getirdi.

SİZ EVDE BİZ GÖREVDE

Dünyayı olduğu kadar ülkemizi de etkisi altına alan salgın hastalığa karşı tedbirlerini aldıklarını ve yerel yönetimler düzeyinde ne yapılması gerekiyorsa fazlasıyla yaptıklarını belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, bu sürecin en az hasarla atlatılması için topyekun bir mücadele içerisine girdiklerini dile getirdi. Çankaya Belediyesi olarak “Siz Evde Biz Görevde” sloganıyla hareket ettiklerini ve mümkün olduğunca Çankayalıların evden çıkmadan ihtiyaçlarını belediye tarafından karşılayabilecekleri sistemi kurduklarını sözlerine ekledi.