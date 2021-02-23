Çankaya’dan 600 TL nakit desteği

Çankaya Belediyesinin dar gelirli vatandaşlara 600 TL nakdi destek sağladığı “Çankaya Halk Kart”ın 8. dönem başvuruları başladı. Başvurular 25 Mart’a kadar sürecek.



Çankaya Belediyesinin insana dokunan sosyal projelerinden Çankaya Halk Kart’ın 8. Dönem başvuruları başladı. Başvurular doğrudan Çankaya Evleri ve Baharevlerine yapılıyor. Kartı talep edenlerin sosyal incelemesi belediye sosyal hizmet uzmanları tarafından yapılıyor. Merkezi Nüfus İdare Sistemi (MERNİS) üzerinden ve ev ziyaretleri ile sosyal inceleme yapan Çankaya Belediyesi ekipleri, 600 TL nakit destek sağlayan Kartı, gerekli şartları taşıyan hanedeki kadına veriyor. Çankaya Halk Kart’a sahip olanlar diledikleri yerden alışveriş yapma imkanı buluyor. Çankaya Belediyesinin Halk Kart uygulamasından bugüne kadar bin 300’e yakın hane yararlandı. Ekonomik koşulları değişen ve Çankaya’da ikameti sona eren Halk Kart sahipleri bu hizmetten yararlanamıyor.



SOSYAL DEMOKRAT BELEDİYECİLİK ÖRNEĞİ

Çankaya’da sosyal demokrat belediyeciliğin en güzel örneklerini sunmaya özen gösterdiklerini belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Halkımızdan aldığımız takdirle ve güçle çok çalışmaya devam ediyoruz. Özellikle ekonomik krizin yaşandığı bugünlerde Çankaya’da yaşayan her vatandaşımız biraz olsun nefes alsın. Geliri yetersiz ve ihtiyacı olan vatandaşlarımızın bazı ihtiyaçlarını bizim desteğimizle gidermelerini sağlamaya çalışıyoruz. Kültürümüz ve insana bakış açımız bunu gerektiriyor. Sosyal yardım sosyal demokrat bir yaklaşımdır. Bu modeli Çankaya’da uygulayarak vatandaşlarımıza fayda sağlamayı amaçladık. Çankaya Halk Kart bizim insana bakışımızın, insanımıza saygımızın göstergesidir” diye konuştu.

Halk Kart’a başvurmak isteyen Çankayalılar, ayrıntılı bilgiye Çankaya Belediyesi internet sayfasından ulaşabilirler.

Halk Kart başvuru noktaları ise şöyle:

Bademlidere Çankaya Evi: Şemsettin Günaltay Cad. No: 35 Park İçi Tel: 0 312 437 29 69

Bayraktar Çankaya Evi: Bayraktar Mah. Bayraklı Sk. No:19 Tel: 0312 448 27 58

Cebeci Baharevi: Kutlugün Sokak No:14 Cebeci Tel: 0312 320 13 47

Mimar Sinan Çankaya Evi: Mimar Sinan Mah. 115. Cad. Sonu 133. Sok. No:34 Tel: 0312 430 66 50

Mürsel Uluç Çankaya Evi: Mürsel Uluç Mah. 1. Cad. 974. Sok. İnönü Parkı yanı Tel: 0312 490 66 65

Sokullu Baharevi : Sokullu Mehmet Paşa Caddesi İlke Sokak No:107 Dikmen Tel: 0312 479 59 90