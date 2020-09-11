Çankaya’dan 21 bin 908 noktada dezenfeksiyon

Çankaya Belediyesi dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına alan koronavirüse karşı çalışmasına devam ediyor. Belediye, Dünya Sağlık Örgütünün Covid-19 virüsünü küresel salgın ilan ettiği Mart ayından bu yana 21 bin 908 noktada dezenfeksiyon çalışması yaptı.

Çankaya Belediyesi yeni tip koronavirüse karşı ilçe genelinde önlemlerini artırarak sürdürüyor. Halk sağlığını ön planda tutan ve çalışmalarını bu yönde yoğunlaştıran Çankaya Belediyesi, vatandaşların ortak kullanım alanlarında ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Temasın yoğun olduğu ve virüsün bulaşma olasılığının bulunduğu kamu kurumları, ibadethaneler, aile sağlık merkezleri, eczaneler, kuaför ve berber salonlarında dezenfekte çalışmalarını sürdüren Çankaya Belediyesi, Mart ayından bu yanan toplam 21 bin 908 noktada dezenfeksiyon çalışması yaptı.

Ekiplerin çalışma yaptığı noktalar ve sayısal verileri şu şekilde: kamu kurumu 204, okul 425, cami 144, berber-kuaför 2 bin 125, eczane 2 bin 366, aile sağlığı-pandemi merkezi 925, polis karakolu-koruma noktası 364, PTT 173, resmi kurum -taksi – pandemi kurulu araçları 14 bin 672 ve karantinada bulunan bina 510. Periyodik olarak planlanan çalışmaların yanı sıra ekipler, belediyeye ulaşan her türlü talebede yanıt veriyor.

Yerel yönetimler düzeyinde yapılması gereken ne varsa eksiksiz yaptıklarını belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Dünyayı etkisi altına alan virüse karşı tüm kurumlar olarak yoğun bir çaba gösteriyoruz. Türkiye’nin en büyük ilçesi olma sorumluluğuyla hareket ediyoruz. Pandeminin ilk gününden bu yana Çankaya Belediyesi olarak tüm birimlerimizle yoğun bir çaba ve mücadele veriyoruz” diye konuştu.