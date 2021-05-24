Çankaya’dan 1.Sınıf “Atık getirme Merkezi”

Çevreye karşı duyarlı ve farkındalık yaratan çalışmalarına devam eden Çankaya Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi’ni kısa süre sonra açıyor.

Çankaya Belediyesi çevreyi korumaya yönelik çalışmalarını birbiri ardına hayata geçiriyor. Sıfır atık yönetim sistemi kapsamında ilçenin farklı noktalarına yerleştirilen 9 adet mobil atık getirme merkezinin ardından şimdi de 1. sınıf atık getirme merkezi hizmete sunuluyor. Proje ile atıkların kaynağında ayrıştırılarak toplanması sağlanıyor. Çevre ve insan sağlığının korunmasının yanı sıra geri dönüşüm kültürünün yerleştirilmesi de amaçlanıyor.

Birlik Mahallesi Çankaya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Kampüs Alanı içerisinde kurulan 1050 metrekarelik merkezde, kağıt, cam, plastik, metal, pil, tekstil atıkları, elektrikli ve elektronik eşya, atık ilaçlar, bitkisel atık yağlar, ömrünü tamamlamış lastikler ve hacimli atıklar için konteynerler bulunuyor.

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Haziran ayında hizmete girecek merkeze evlerinde biriktirmiş oldukları geri kazanılabilen atıkları getiren vatandaşlar, geri dönüşüme katkı sağlayarak aynı zamanda ekonomiye ve çevreye de destek olmuş olacaklar.