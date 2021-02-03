Çankaya’da yatırımlara devam

arabam.com’da önceki aylara nazaran 50.000 TL – 100.000 TL aralığındaki ve kilometresi yüksek olan araç ilan sayılarındaki artış, tüketicinin bütçesine uygun araç arayışında olduğunu destekliyor. 2020 boyunca 300.000 km. ve üzerinde araç ilanı bulunmazken, 2021 Ocak ayında 300.000 km. ve üzerindeki ilanların oranı %7’lik dilimi oluşturuyor.