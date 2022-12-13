ÇANKAYA’DA YATIRIMLARA DEVAM 

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Çankaya Belediyesinin daha önce temelini attığı ancak 2022 yılında ülke genelinde yaşanan fiyat artışları nedeniyle durma noktasına gelen inşaatlarda çalışmalar başladı.

Yapımı süren Kırkkonaklar Çankaya Evi ile Metin Oktay Mahallesi’nde inşa edilen Güneş Gündüz Bakımevi 2023 yılında hizmete açılacak.

Çankaya Belediyesi, temelini attığı ancak 2022 Şubat ve Mayıs ayında Cumhurbaşkanı Kararı ile Resmî Gazete’de yayımlanan 5203 ve 5546 karar sayılı genelgeler kapsamında ekonomik gerekçelerle inşaatı duran binaların yapımına yeniden başladı.

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2022 yılında Türkiye’de ve Dünya’da hammadde temininde ve tedarik zincirlerinde yaşanan aksaklıklar ile emtia fiyatlarındaki beklenmeyen artışlar nedeniyle yüklenici firma tarafından 5203 karar sayılı Genelgenin Madde-9 ‘a göre devredilen Metin Oktay Mahallesi Güneş Gündüz Bakımevi, Kırkkonaklar Çankaya Evi’nde ikmal inşaat çalışmaları devam ediyor. 5546 karar sayılı Genelgenin Madde2/3 ‘ e göre feshedilen Karapınar Çankaya Evi ile Karapınar Gündüz Bakımevi inşaatları ise 2023 yılında yeniden ihale edilerek devam edecek.

BÜYÜK PROJELER CUMHURİYET’İN 100. YILINDA AÇILIYOR

Çankaya Belediyesi tarihinin en büyük yatırım planını hayata geçirerek Çankaya’ya kalıcı eserler kazandırdıklarını kaydeden Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, ihale yoluyla yapımına başlanan ancak ekonomik koşullar nedeniyle yarım kalan Çankaya Evi ve kreşlerin inşaat çalışmalarına yeniden başlandığını söyledi. Başkan Taşdelen her koşulda tüm şartları zorladıklarını ve Çankaya’da halkın olanı halka kazandırmaya devam ettiklerini dile getirerek, “Çankaya, yeni hizmetlerle ve projelerle Türkiye’nin en iyi ilçesi olma yolunda ilerliyor. Bunun için tüm imkanlarımızla gece-gündüz, kar-kış demeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yıl sonuna kadar açılışlarımız da temel atmalarımız da devam edecek. Cumhuriyetimizin 100. Yılı olan 2023 yılında ise en büyük projelerimizi hizmete açmış olacağız. 23 Nisan 2023’te Bademlidere Cumhuriyet Parkı’nı, 13 Ekim 2023’te Abidin Paşa Köşkü Kurtuluş Savaşı Müzesi’ni hizmete açacağız” diye konuştu.