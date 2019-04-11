Çankaya’da “Satranç” zamanı

Çankaya Belediyesi’nin bu yıl ikincisini düzenlediği Çankaya Evleri Çocuk Satranç Turnuvası, 220 öğrencinin katılımıyla 13-14 Nisan 2019 tarihlerinde yapılacak.

Çankaya’da “Satranç” heyecanı, 13-14 Nisan günlerinde Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu’nda ikincisi düzenlecek Çankaya Evleri Çocuk Satranç Turnuvası’yla başlıyor. 2 gün sürecek ve Çankaya’nın dört bir yanındaki Çankaya Evleri’ndeki kurslarda eğitim alan 220 öğrencinin yarışacağı turnuvada, Türkiye Satranç Federasyonu’nun hakemleri de görev alacak.

Bol ödüllü turnuvada 3 ayrı yaş grubunda birincilere tablet, ikincilere satranç takımı ve üçüncülere ise kulaklık hediye edilecek. Turnuva pazar günü 18:00’de düzenlenecek ödül töreni ile sona erecek.