Çankaya Belediyesinin koronavirüse karşı halk sağlığını korumaya yönelik çalışmaları devam ediyor. Çankaya Belediyesi ilaçlama birimi ekipleri, düzenli olarak aile sağlığı merkezleri, taksiler ve taksi durakları, kuaför ve berber salonlarında dezenfekte ediyor.

Çankaya Belediyesinin yeni tip koronavirüse karşı ilçe genelinde yürüttüğü çalışmalar aralıksız devam ediyor. Çankaya’da vatandaşların sürekli kullandığı alanlar öncelikli olmak üzere birçok noktada çalışma yapan Çankaya Belediyesi ilaçlama birimi ekipleri, muhtarlık, taksi durakları ve taksiler, Aile Sağlığı Merkezleri, eczaneler, kamu kurumları, kuaför ve berber gibi alanları ilaçla temizliyor. Son olarak Dikmen, Karapınar ve Ata Mahallesi’ndeki tüm aile sağlığı merkezlerini dezenfekte eden ekipler, Çankaya’nın dört bir yayında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Salgın hastalıkla mücadele çalışmalarına ilk vakanın görülmesiyle birlikte başladıklarını açıklayan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Türkiye’de açıklanan ilk vakanın ardından hemen çalışmalarımıza başladık. Yeni normale başladığımız bu süreçte yine her alanda dezenfekte çalışmalarımıza devam ediyoruz. Vatandaşlarımıza yeni normale dönmekle birlikte daha dikkatli ve tedbirli davranmalarını hatırlatmak istiyorum. Maske ve mesafe kuralına mutlak suretle uyalım” diye konuştu.

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) yeni tip koronavirüsü pandemi ilan etmesinden bu yana çalışmalarını sürdüren İlaçlama Birimi ekipleri, Çankaya Belediye Başkanlığından başlamak üzere belediyenin tüm birimlerini, okul, muhtarlık, taksi durakları ve taksiler, Aile Sağlığı Merkezleri, eczaneler, kuaför ve berber salonları, kamu kurumları gibi alanları dezenfekte etti.