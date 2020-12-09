Çankaya’da örnek sosyal belediyecilik

Çankaya’da dayanışma ağını her gün büyüttüklerini ifade eden Taşdelen, pandemiyi ve beraberinde gelen ekonomik krizi, yardımlaşma ve dayanışmayla aşacaklarını söyledi. Taşdelen, esnafa ve ibadethanelere kendi üretimleri maske ve temizlik malzemesi de dağıttıklarını hatırlatarak, Rize Fındıklı Meci Tarım Kooperatifi’nden kivi, Adana’dan limon ve mandalinayı aracısız temin ederek, hem üreticiye destek verdiklerini hem de dar gelirli Çankayalıları pandemi döneminde C vitamini deposu 40 ton meyve ile buluşturduklarını belirtti.
Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Pandeminin neden olduğu ekonomik krizi dayanışmayla aşıyoruz. Üreticiden aracısız temin ettiğimiz C vitamini deposu meyveleri, dar gelirli Çankayalı komşularımıza dağıtıyoruz. Hem ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza hem de bu dönem büyük sıkıntıya giren çiftçimize destek oluyoruz. Bu zor günlerde hem üreticinin hem vatandaşımızın yanındayız. Meyveleri de kadınların ürettiği ve belediye olarak kadına ekonomik destek vermek amaçlı satın aldığımız fileler de sunuyoruz. Böylece her kesimden vatandaşımıza destek olduk. Çankaya’da hiç kimse yalnız değildir” diye konuştu.
Libya, (DHA)- Libya'da gayri meşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter saflarında savaşan Rus paralı asker grubu…
Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)- İSTANBUL'da uzun süredir park halinde olan cipi, 'arıza yaptı' yalanıyla çekiciye yükletip Bolu'ya…
Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA Çekmeköy'de TIR, yolcu otobüsüne arkadan çarptı. 3 kişinin yaralandığı…
ADANA,(DHA)- ADANA’da, jandarma ekiplerinin eve yaptığı baskında, kumar oynarken yakalanan 16 kişiye koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle…
Ankara'da Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, polisle birlikte baskın düzenlediği petshopta uygunsuz koşullarda…
Ankara'da ambulansa alınmayan hasta yakınları, 112 Acil Servis personelini darp etti. Yaşanan olay sonucu sağlık…