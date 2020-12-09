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Çankaya’da örnek sosyal belediyecilik

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, sosyal belediyeciliğin yeni bir örneğini daha uygulamaya koyduklarını bildirerek, “Doğrudan üreticiden temin ettiğimiz C Vitamini deposu 40 ton meyveyi  ihtiyaç sahibi komşularımıza dağıtıyoruz” dedi.

Çankaya’da dayanışma ağını her gün büyüttüklerini ifade eden Taşdelen, pandemiyi ve beraberinde gelen ekonomik krizi, yardımlaşma ve dayanışmayla aşacaklarını söyledi. Taşdelen, esnafa ve ibadethanelere kendi üretimleri maske ve temizlik malzemesi de dağıttıklarını hatırlatarak, Rize Fındıklı Meci Tarım Kooperatifi’nden kivi, Adana’dan limon ve mandalinayı aracısız temin ederek, hem üreticiye destek verdiklerini hem de dar gelirli Çankayalıları pandemi döneminde C vitamini deposu 40 ton meyve ile buluşturduklarını belirtti.   

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Pandeminin neden olduğu ekonomik krizi dayanışmayla aşıyoruz. Üreticiden aracısız temin ettiğimiz C vitamini deposu meyveleri, dar gelirli Çankayalı komşularımıza dağıtıyoruz. Hem ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza hem de bu dönem büyük sıkıntıya giren çiftçimize destek oluyoruz. Bu zor günlerde hem üreticinin hem vatandaşımızın yanındayız. Meyveleri de kadınların ürettiği ve belediye olarak kadına ekonomik destek vermek amaçlı satın aldığımız fileler de sunuyoruz. Böylece her kesimden vatandaşımıza destek olduk. Çankaya’da hiç kimse yalnız değildir” diye konuştu.   

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Etiketler: Çankaya BelediyesiMeyve dağıtımı
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