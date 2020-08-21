Çankaya Belediyesi 2020’nin ilk sekiz ayında 2 bin 713 çiftin nikahını kıyıldı.

Çankaya’da nikahlar, dezenfekte edilen salonlarda gelin, damat ve iki şahidin katılımıyla sosyal mesafe kuralı gözetilerek kıyılırken, çiftler törene mutlaka maske ile katılıyor.

Çankaya’da, yaşamlarını birleştirmek isteyen çiftleri pandemi süreci etkilemedi. Salgının damga vurduğu son altı ayda alınan önlemler ve kısıtlamalara rağmen Çankaya’da 2020 yılının ilk 8 ayında 2 bin 713 nikah kıyıldı. Özellikle sokağa çıkma yasaklarının yaşandığı aylarda 1000’den fazla çift yaşamlarını birleştirdi. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle 15 Haziran itibariyle açılan nikah salonlarında ilk günden bu yana yoğunluk artarak devam ediyor.

GEREKLİ TÜM ÖNLEMLER ALINDI

Nikah işlemlerinin az sayıda katılımcı ve alınan önlemler dahilinde yapıldığını kaydeden Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen “İçişleri Bakanlığından yayımlanan genelge doğrultusunda Çankaya’da evlenmek isteyen çiftlerimizin nikâh akitlerini gerçekleştiriyoruz. Nikahlarda, alınan önlemler kapsamında sosyal mesafe korunarak az sayıda katılımcı ve iki şahit dışında nikâhlar da kimse bulunmuyor; takı merasimi yapılmıyor. Çankaya Belediyesi olarak bu zor süreçte dünya evine giren tüm çiftlerimize bir ömür boyu sağlık ve mutluluk diliyorum” diye konuştu.

SALON DEZENFEKTE EDİLİYOR

Çankaya’da nikahlar, dezenfekte edilen salonlarda gelin, damat ve iki şahidin katılımıyla sosyal mesafe kuralı gözetilerek kıyılırken, çiftler törene mutlaka maske ile katılıyor. Nikahlarda salonun kapasitesinin altında davetli kabul edilirken, hatıra fotoğrafları da maskeli alınıyor. Evlilik cüzdanının dahi dezenfekte edilerek takdim edildiği tören sonunda, ikinci törene geçilmeden salon bir süre havalandırılıyor.